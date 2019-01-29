2020黨內角力戰 朱立倫：不希望造成對立

2019年01月29日 12:29 中時 吳岳修 、 張鎧乙

表態參選2020總統大選的前新北市長朱立倫（左），29日與國民黨新北市第三選區立委補選參選人鄭世維（右）合體助選，兩人一同打保齡球。（張鎧乙攝）

外界聚焦前新北市長朱立倫與國民黨主席吳敦義等黨內大老的2020提名角力，朱強調「提名只是過程，最重要是勝選」，不樂見造成對立。（吳岳修攝）

前新北市長朱立倫29日赴三重幫立委參選人鄭世維造勢，外界聚焦他與國民黨主席吳敦義等黨內要角的2020提名角力，以及是否有與高雄市長韓國瑜「朱韓配」的可能。朱立倫強調「提名只是過程，最重要是勝選」，國民黨會推出符合人民期待的人選，他不希望為了提名造成對立，現階段他只想跟基層站在一起。

韓流正夯，記者詢問2020是否有可能「朱韓配」，朱立倫說，很多人對韓市長有想法，但韓市長目前最重要的工作就是把高雄市政做好，像是積極解決高雄市5千個坑洞、招商等，都讓市民有感，這才是民眾最期待的。

國民黨主席吳敦義在臉書封面照上面寫下「2020為台灣努力」，朱立倫四兩撥千金表示，吳主席領導國民黨，當然要為台灣努力，不管到時總統候選人或立委候選人提名誰，主席都要帶領國民黨為台灣努力。

民調顯示，朱立倫的民調支持度上升到百分之33，台北市長柯文哲下降到百分之16，朱立倫認為「這只代表台北市的部分」，民調是參考，他跟柯市長的民調在不同地方互有領先，但他很佩服柯市長年紀比他大2歲，但年輕人的支持度卻比他好，「這一點我要好好檢討」。

面對民進黨4月就將推出總統人選，朱立倫認為他沒有擔任黨主席，沒辦法決定時程，但他相信國民黨會有全盤規畫，「提名只是過程，不是目的，最重要是勝選」，民眾期待符合民意的人選，在全黨團結下爭取勝選，過去他擔任黨主席時曾4次請託吳敦義參選總統，但當時吳主席自有考量未答應。

媒體追問吳敦義29日與台商聚會是否有互別苗頭的意味，朱立倫說，黨內也有好朋友問他是要找黨內先進們聚餐，但都被他婉拒，因為他不希望因為在提名過程中造成任何不愉快、對立或競爭，他現階段就是要跟基層黨在站一起，就像來陪鄭世維打球一樣。

(中時 )