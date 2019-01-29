新潮流辦公室遭砸毀 段宜康：希望江男摸摸良心

前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議，並在門外留下一張抗議字條。〔謝明俊翻攝〕

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前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議。〔翻攝自江添福臉書〕
前民進黨員江添福28日上午前往濟南路一段新潮流辦公室砸門抗議。〔謝明俊翻攝〕

民進黨新潮流的「台灣新社會智庫」辦公室昨遭一名江姓男子砸毀大門，江男在抗議信中指控總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、立委段宜康是偽政客，憤而將智庫玻璃門砸毀。對此，段宜康今回應，表示過去都有資助江男經驗，但上周五江要求他協助消除竊盜前科以便找保全工作，他根本做不到也不該做，希望江先生能夠摸摸良心。

段宜康今受訪時說，他昨有聽聞江先生把智庫的的玻璃門踢破，他昨沒對外說明是因為他人不在現場，加上要先把事情前因後果搞清楚；他與江先生認識已久，早期民進黨的街頭運動，江也都有參與，但最近20年他常在民進黨中央與立法院附近徘徊，向立委要求資助他的生活。

段宜康說，過去他若碰到江男，多半會資助他，很多立委也都有類似經驗；最近一次江男在17日打電話到他的辦公室，再次表示生活有困難，要尋求資助，而上周五也到新社會智庫要找他，盼他能協助消除竊盜前科，以便應徵保全工作。

段說，不要說是他，這根本沒有任何人做得到，也不該做，因此就沒有回應他的要求；不曉得是不是因為無法達成這要求，讓江男不滿，因此江男才到智庫辦公室砸毀大門。段說，江男指控他是政客，等同對於他過去的協助，都一筆抹煞，認為這樣做法相當不厚道。

段宜康說，希望江先生能夠摸摸良心，算一算過去中央黨部跟一些老朋友過去給過他多少幫助，只要他在社會上腳踏實地，不會沒有飯吃。

(中時 )

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