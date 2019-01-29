陸美貿易談判前夕 傳陸不同意深化經濟結構改革

2019年01月29日 12:48 中時 楊家鑫

陸美貿易談判30日將登場。《華爾街日報》引述消息人士披露，北京方面不會同意美國提出的深化大陸經濟結構性改革的要求，包括取消對重點扶持行業的補貼、撤銷有利於國企的監管措施和其他幫助。初步跡象顯示雙方仍存在很大分歧，意味著要在3月1日截止日期前達成協議道阻且長。

美國「華爾街日報」29日引述密切關注會談的陸方人士指出，劉鶴率領的代表團計畫提出大幅增加美國農產品和能源產品購買量，同時會對國內產業政策進行適度改革。

不過，這些知情人士稱，北京方面不會同意美國提出的深化大陸經濟結構性改革的要求。這些要求包括取消對重點扶持行業的補貼、撤銷有利於大陸企業、特別是國有企業的監管措施和其他幫助。

報導稱，美國智庫哈德遜研究所的中國問題專家白邦瑞(MichaelPillsbury)認為，陸美貿易談判的一個希望是制定雙方能夠藉以磋商協議的草案。他還稱，鑒於雙方分歧嚴重，達成協議的可能性不大。

報導認為，陸美雙方出於經濟考量都願意避免上調關稅，因為一旦加徵關稅，兩國的企業都會受到打擊。但美方官員表示，川普做好了加徵關稅的準備，將聽取貿易代表萊海澤的建議，後者認為這些舉措對於迫使大陸進行改革是必要的。

即便雙方達成貿易協定，萊海澤也主張，至少將之前實施的10％關稅保留到大陸證明自己已履行承諾之時。

報導引述陸方人士稱，陸方的目標是讓美國取消所有關稅。這些人士稱，美國不斷威脅要對更多大陸商品徵收關稅或提高關稅稅率，這令大陸官員面臨經濟改革的政治風險。一旦陸方官員對美國做出讓步，比如向美國公司發放許可證，他們就可能因對美國態度軟弱而受到黨內批評，特別是在關稅沒有因此取消的情況下。

(中時 )