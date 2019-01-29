童綜合前進泰安偏鄉義診 公益服務之路四年不斷

童綜合醫療團隊這次共服務400人次，當地民眾聽聞有這難得的機會都特地抽空前往檢查。（陳世宗翻攝）

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吳喻嘉醫師在錦水村幫居民進行口腔檢查！（陳世宗翻攝）
民眾利用這難得的機會，進行體適能檢測。（陳世宗翻攝）

過年前寒冬送暖，童綜合醫院動員20多名醫護及行政人員前進苗栗泰安鄉，與衛生所合作在梅園村、象鼻村、錦水村等3個村落，進行為期3天的四癌篩檢服務、口腔牙齒檢查、健康檢查與體適能等；四癌篩檢檢查項目包含口腔癌檢查、乳房攝影、子宮頸抹片及糞便潛血檢查。希望能減少偏鄉地區因人口老化及交通不便帶來醫療的落差，協助民眾評估自我健康狀況。

童綜合醫院指出，這次偏鄉義診活動，由公益團體國際獅子會300-C1區發起，童綜合醫院基於急重症責任醫院之使命，體恤偏鄉民眾就醫不便，已連續四年與國際獅子會合作提供偏鄉地區義診服務，童綜合醫院除了提供四癌篩檢服務，還有醫師問診、體適能、體脂肪與血壓測量等檢查。

泰安鄉梅園村、象鼻村、錦水村等村落對外交通相對不便，崎嶇的道路一直是當地民眾就醫的難題，因此童綜合醫院因應這次公益活動委請家醫部黃詩婷醫師、口醫部吳喻嘉醫師前往支援義診，由醫師為民眾做健康報告評估；提醒民眾照顧好身體健康並傳達正確的衛教知識，希望針對身體的警訊做到早期預防和治療。

童綜合醫療團隊這次共服務400人次，許多當地民眾聽聞有這難得的機會，都特地抽空前來檢查，活動現場還有提供頭髮義剪服務，也有針對弱勢家庭的物資援助；希望透過偏鄉義診行動，提升社會大眾對偏鄉地區的重視，讓醫療跨越地理限制，讓每一位民眾得到完善的醫療照護。

(中時 )

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