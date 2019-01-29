陸美貿易談判在即 學者：陸不可能為貿易改政治制度、核心利益

友善列印
中時

陸美高層代表將於30日在華盛頓進行新一輪貿易談判，中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」引述新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年評論稱，大陸不可能為了促進和改善貿易，把自己的政治制度、核心利益都改了。「學美國又不能成功。如果像蓬佩奧說的，非要把貿易跟其他諸多領域放在一起，那肯定無助於貿易談判。」

針對陸美貿易談判前景，「俠客島」日前刊登鄭永年的專訪指出，陸美領導人在達沃斯論壇上的講話，有共識也有分歧。共識是為了自身利益，陸美都有強烈政治意願解決摩擦糾紛。分歧的核心在於，是把經濟、政治等問題都一攬子放在一起解決呢，還是經濟歸經濟、政治歸政治。

鄭永年認為，「要解決問題，就要有針對性的方法。80年代到現在，民主也好，人權也好，我們也可以和美國談，可以和西方談，但不能把經濟、政治等其他問題都掛鉤在一起，一鍋粥、八寶飯，那是解決不了的。談判要有主題，才可能取得共識。」

他說，「說白了，中國不可能為了促進和改善貿易，把自己的政治制度、核心利益都改了嘛！學美國又不能成功。如果像蓬佩奧說的，非要把貿易跟其他諸多領域放在一起，那肯定無助於貿易談判。」

鄭永年表示，現在的全球化跟以前的很不一樣，80年代後，全球形成了產業鏈、供應鏈，很難說某個產品是某國製造。產業鏈就是你中有我我中有你。現在國際上遇到了分配問題，大家開始吵誰得到的多、誰分得的少，但是別忘了，這種分配問題只能通過談判解決，不可能用蠻橫的方式解決。

他指出，不光是德國、日本，美國也從貿易戰中受到很大傷害。美國得到了什麼？沒有什麼。所以川普現在就有動機去跟大陸談。「從長遠看，美國可能是貿易戰的最大輸家。因為現在的世界體系是二戰後由美國主導建立的，現在如果美國主動放棄、丟掉了霸權，以後再想重新建立起來是很難的。」

(中時 )

陸美貿易談判前夕 傳陸不同意深… 《環時》社評：有利陸美貿易磋商…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。