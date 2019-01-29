陸美貿易談判在即 學者：陸不可能為貿易改政治制度、核心利益

2019年01月29日 12:42 中時 楊家鑫

陸美高層代表將於30日在華盛頓進行新一輪貿易談判，中共黨媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」引述新加坡國立大學東亞研究所所長鄭永年評論稱，大陸不可能為了促進和改善貿易，把自己的政治制度、核心利益都改了。「學美國又不能成功。如果像蓬佩奧說的，非要把貿易跟其他諸多領域放在一起，那肯定無助於貿易談判。」

針對陸美貿易談判前景，「俠客島」日前刊登鄭永年的專訪指出，陸美領導人在達沃斯論壇上的講話，有共識也有分歧。共識是為了自身利益，陸美都有強烈政治意願解決摩擦糾紛。分歧的核心在於，是把經濟、政治等問題都一攬子放在一起解決呢，還是經濟歸經濟、政治歸政治。

鄭永年認為，「要解決問題，就要有針對性的方法。80年代到現在，民主也好，人權也好，我們也可以和美國談，可以和西方談，但不能把經濟、政治等其他問題都掛鉤在一起，一鍋粥、八寶飯，那是解決不了的。談判要有主題，才可能取得共識。」

他說，「說白了，中國不可能為了促進和改善貿易，把自己的政治制度、核心利益都改了嘛！學美國又不能成功。如果像蓬佩奧說的，非要把貿易跟其他諸多領域放在一起，那肯定無助於貿易談判。」

鄭永年表示，現在的全球化跟以前的很不一樣，80年代後，全球形成了產業鏈、供應鏈，很難說某個產品是某國製造。產業鏈就是你中有我我中有你。現在國際上遇到了分配問題，大家開始吵誰得到的多、誰分得的少，但是別忘了，這種分配問題只能通過談判解決，不可能用蠻橫的方式解決。

他指出，不光是德國、日本，美國也從貿易戰中受到很大傷害。美國得到了什麼？沒有什麼。所以川普現在就有動機去跟大陸談。「從長遠看，美國可能是貿易戰的最大輸家。因為現在的世界體系是二戰後由美國主導建立的，現在如果美國主動放棄、丟掉了霸權，以後再想重新建立起來是很難的。」

(中時 )