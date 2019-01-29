泰國爽身粉藏毒！調查局查獲5840罐裝322公斤K他命

耗費1天半時間清查完2萬多罐，查出其中5840罐內各夾藏鋁箔紙包裝白色粉末，化驗後為K他命，毛重合計322.4公斤。（劉宥廷翻攝）

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調查局南機站指出，毒梟為躲避X光機儀器檢驗露餡，特別以鋁箔來包裝毒品粉末，但在緝毒人員努力下仍被識破，估計這批毒品若順利走私入境，至少可供96萬人次吸食，為今年調查局破獲最大宗毒品走私案。(劉宥廷翻攝)

泰國「SNAKEBRAND」蛇牌爽身粉是許多遊客去泰必買小物，但被卻被毒梟當成掩護毒品的走私工具。調查局南機站鎖定爽身粉進口到台灣，清查貨櫃中的2萬多罐，發現有322.4公斤K他命分別以鋁箔紙包裝，夾藏在5840罐內，循線逮捕幕後的施姓首腦與莊姓貨主及陳姓同夥等3人，擴大追查毒品來源及銷售管道。

調查局南機站半年前接獲線報，指稱有毒梟認為農曆年節毒品價格高漲，趁機以貨櫃走私毒品來台販售牟利，隨即報請高雄地檢署指揮偵辦，並結合海關從上萬筆可疑貨櫃進口資料中逐一清查過濾，終於鎖定以個人名義從泰國進口蛇牌爽身粉的莊男相當可疑。

檢調掌握莊男貨櫃資料後，隨即通報關務署基隆關，1月8日在基隆貨櫃場將該貨櫃攔阻，開櫃驚見裡頭有高達2萬多罐共重2950公斤從泰國進口到台灣的蛇牌爽身粉；專案人員以人工方式拆驗每罐，一開始拆驗近千罐都無所獲，直到發現有幾罐內夾藏以鋁箔紙包裝的50公克白色粉末，才又燃起希望，甚至多增派2、30名人力分工逐一拆驗。

耗費1天半時間清查完2萬多罐，查出其中5840罐內各夾藏鋁箔紙包裝白色粉末，化驗後為K他命，毛重合計322.4公斤；專案小組隔天突襲新北市五股區成泰路收貨倉庫，逮捕25歲莊姓貨主並向上溯源追查，19日再度拘提幕後首腦36歲施男及協助匯款的21歲陳男，訊後羈押施男、莊男，陳男則獲3萬元交保。

調查局南機站指出，毒梟為躲避X光機儀器檢驗露餡，特別以鋁箔來包裝毒品粉末，但在緝毒人員努力下仍被識破，估計這批毒品若順利走私入境，至少可供96萬人次吸食，為今年調查局破獲最大宗毒品走私案。

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(中時 )

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