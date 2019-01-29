大陸代表團抵達美國 3個細節值得觀察

2019年01月29日 15:22 中時 藍孝威

1月28日，離農曆春節只有一周的時間了，一個高規格的大陸代表團抵達華盛頓。接下來，將是舉世矚目的中美經貿磋商。大陸重量級政論類微信公眾號「牛彈琴」分析，有3個細節值得觀察。

細節一，中方抵達的時間點。在中方代表團抵達美國後，新華社發了這樣一條簡短的消息：

「中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領中方代表團於當地時間28日下午抵達華盛頓，將同美方就中美經貿問題舉行高級別磋商。」

中方代表團成員包括：中國人民銀行行長易綱，國家發展和改革委員會副主任寧吉喆，中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷，外交部副部長鄭澤光，工業和信息化部副部長羅文，農業農村部副部長韓俊，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文等。

最後的這個「等」字，據消息人士透露，還包括了來自發改委、財政部、農業農村部、商務部、工信部、海關總署、藥監局、知識產權局等十多個部門的工作團隊。

另外，請注意，時間點：1月28日。這一天，在中國北方，還是「小年」。春節就要到了，中方派出高級別代表團赴美磋商，也表明了中方的誠意。

細節二，美方立刻發聲明表示歡迎。這一點，很不尋常。外界注意到，白宮發言人桑德斯第一時間就發表了一份聲明，第一句話就是：

「今天，川普總統宣佈，美國歡迎中國官方代表團於2019年1月30至31日，與美國就兩國經貿關係進行磋商。」

隨後她公佈了美方的談判陣容，包括：貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽、商務部長羅斯、白宮國家經濟委員會主任庫德洛、白宮貿易和工業政策顧問納瓦羅，此外，白宮、貿易代表處、農業部、商務部、國務院和財政部的高官也將參與磋商。

之所以說「很不尋常」，因為在一些觀察人士看來，在以往的中美磋商和美國對外談判中，美方發這樣的聲明，真的非常罕見。尤其是要考慮到，這一則聲明裡，還是川普總統親自表示「歡迎」！

細節三，早早宣佈川普要會見。更不尋常的，是與川普總統有關的另一個細節。

1月28日，美方磋商的重要成員、財政部長姆努欽在記者會上表示，期待這次磋商取得「顯著進展」。他並且宣佈：美國總統川普將在磋商結束之後會見劉鶴副總理。根據美國媒體的報道，白宮發言人桑德斯也作出了類似的表態。

在正式磋商還未開始前，就早早宣佈川普將會見中方代表團團長。這顯然也是非常罕見的。在一些觀察家看來，或許也表明了美方對這次磋商的高度關注。

(中時 )