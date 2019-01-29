又一個「不懂球的胖子」！張軍當選大陸羽協主席

2019年01月29日 13:33 旺報 林永富

繼劉國梁先前當選大陸桌球協會主席之後，大陸前羽球兩屆奧運金牌得主張軍當選大陸羽球協會主席。由於劉國梁曾被不認識他的網友稱為「不懂球的胖子」，如今也發福的張軍，又被戲稱為「又一個不懂球的胖子」。

除張軍擔任主席之外，夏煊澤、劉錦、唐九紅、王偉、陳興東、趙劍華、孫俊等7人當選副主席。

張軍曾和高崚搭檔獲得2000年雪梨、2004年雅典兩屆奧運會混雙金牌、現任大陸國家羽球隊雙打組主教練，是奧運史上第一對衛冕混雙金牌的組合。

2007年，30歲的張軍退役並成功轉型教練，與夏煊澤一起成為國羽教練組的雙核心，為大換血後的大陸國羽「止跌反彈」立下汗馬功勞。新國羽的男雙、混雙等重新確立了優勢，女雙等其他項目也同樣與對手形成競爭力。

2017年，張軍升任國羽雙打主教練，2018年初當選為羽協副主席。

當選新一屆羽協主席後，張軍在致詞中表態羽協的第一任務是完成好東京奧運會的備戰和參賽任務，第一目標是力爭滿額參加東京奧運會，終極目標是向奧運會羽球5枚金牌發起衝擊。

他還特別強調要加快推進羽球進校園的工作，尤其看重與教育部門的密切合作。希望把雙方的資源與優勢融合在一起，形成真正的「體教結合」，不僅讓羽毛球這項運動在全國的大、中、小學校園得到更廣泛的推廣，讓更多的青少年參與羽毛球運動，同時還希望在高校打造更多的高水準運動隊，使之成為羽球運動人才梯隊建設中不可或缺的重要一環。

張軍當選新一屆羽球協會主席的消息引發熱議，網友評論說：又是個「不懂球的胖子」，恭喜他，可以和劉國梁一起弄個「胖子」組合了！

(旺報 )