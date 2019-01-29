超狂！21歲男星買豪宅 19.5億一次現金付清

韓國大勢天團防彈少年團最小的成員田柾國，爆出一次結清韓幣19.5億的房產。（圖／翻攝自BTS臉書）

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中時電子報
／綜合報導

韓國男團防彈少年團（BTS），在全球擁有高人氣，更曾在聯合國演講，小公司造就大天團，不只音樂作品賣得嚇嚇叫，代言的商品更是秒殺，還出了卡通周邊，成員各個都荷包滿滿，當中年僅21歲的成員柾國，去年10月以台幣約5571萬元買下高級公寓一戶，更是全以現金一次結清，讓人感受到大勢男團的高收入不是假的。

防彈少年團吸金功力一流，唱片、代言都賣得嚇嚇叫。（圖／翻攝自BTS臉書）

據韓媒報導，不動產業者透露，去年10月柾國買下有「偶像明星城」之稱的首爾林Trimage高級公寓，以韓幣19億5000萬元（約台幣5571萬元）買下豪宅，且在建物謄本上，屋主沒有貸款擔保紀錄來看，他應是全額以現金一次付清。

成員田柾國一次結清房產，也讓人看到他們的荷包多驚人。（圖／翻攝自BTS臉書）

首爾林Trimage之所以號稱「偶像明星城」就是因為有太多明星都相中這裡，附近離江南站很近，前有首爾最美的漢江、後有首爾林主題公園，前有河景後有山景，生活更是便利，不只是柾國，Super Junior崔始源、金希澈、利特、銀赫、少女時代SUNNY、JYJ金在中、Block B朴經、歌手黃致列，以及演員徐康俊、朴施厚等人都住在這一棟高級大樓中。

(中時電子報)

柾國買下的豪宅內部影片

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