普悠瑪後頻喊改革 將要求員工穿「我愛台鐵」背心

台鐵普悠瑪事故已滿百日。（報系資料照）

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中時
台鐵產工表示，台鐵局改善安全的作為，竟是要求員工穿著「我愛台鐵，安全第一」的背心。（產工提供）

台鐵普悠瑪翻車事故昨日屆滿百日，台鐵產業工會今（29）日表示，台鐵局上周五的會議中，因應台鐵局長張政源指示，普悠瑪事故後應凝聚員工向心力，以挽救民心，將發起「我愛台鐵運動」，要求同仁穿著「我愛台鐵，安全第一」背心，背心採購數量共7000件。對此，產工痛批「買背心就能改善行車安全？有錢買背心，沒錢補料？」

根據產工提供的會議紀錄，台鐵局已辦理背心訪價與招標相關事宜，目前已完成第一次驗收，預計月底前可將背心運送至相關單位。背心採購數量共7000件，其中機務處1800元、運務處4200件、其他處1000件，請穿著單位領用後協助辦理預算調撥事宜。

對此，產工痛罵「台鐵改善安全的作為，就是訂購紅背心叫員工穿？」，直說「背心印證台鐵的作秀與官僚」。產工進一步表示，車站員工連最基本的床墊都沒有設置，昨日提出的高雄地下化車站柴油廢氣，台鐵也以「電費太貴」而不願開放排氣設備，列車的缺料問題也仍未解決，但台鐵卻可以快速採購背心，根本無視員工權益與運輸安全。

產工表示，穿背心等於是假改革，要求台鐵儘速補充人力、改善員工工作環境、補足列車不夠的原料，才是真正的提升運輸安全、真改革。

(中時 )

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