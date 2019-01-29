春節假期何處去？森林遊樂區樂迎春

大雪山白面鼯鼠。（林務局提供）

友善列印
中時
大雪山小神木步道。（林務局提供）
池南國家森林遊樂區老梅樹。（林務局提供）
阿里山林業鐵路。（林務局提供）
雪山神木。（林務局提供）
雙流國家森林遊樂區。（林務局提供）

今年春節長達9天，且預估將是正常偏暖天氣，適合出遊。全國國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道春節不打烊，推出各式應景表演及手作DIY活動，邀請闔家大小同樂；並為避免民眾塞車之苦，八仙山、阿里山森林遊樂區亦提供免費接駁服務，歡迎民眾利用，一同體驗台灣森林之美。

農委會林務局表示，羅東林業文化園區農曆年初二至初五舉辦「拓進林場印見幸福」遊戲，讓民眾了解樹葉拓印；東眼山國家森林遊樂區年初一至初六，舉辦泰雅族樂舞表演，園區內亦展售當地霞雲部落農特產品及特色食物；雙流國家森林遊樂區則於年初一至初六帶隊解說園區特色，還有森林燈籠DIY教學。

此外，八仙山、大雪山、墾丁及知本等國家森林遊樂區，以及烏來林業生活館、觸口自然教育中心、東石自然生態展示館等自然教育場館均於春節期間舉辦同樂活動。

林務局指出，為避免聯外交通擁塞，八仙山及阿里山國家森林遊樂區於春節期間提供免費接駁車，方便民眾前往；另外，太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務，歡迎民眾利用。

林務局提醒，2月15日除夕當天，除武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運外，其他森林育樂場域均休園1天；此外，今年藤枝及向陽國家森林遊樂區則受風災影響尚在休園，遊客須特別留意。

(中時 )

普悠瑪後頻喊改革 將要求員工… 竹市首座免治馬桶公廁啟用全國首…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。