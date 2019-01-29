春節假期何處去？森林遊樂區樂迎春

2019年01月29日 12:57 中時 游昇俯

大雪山小神木步道。（林務局提供）

池南國家森林遊樂區老梅樹。（林務局提供）

阿里山林業鐵路。（林務局提供）

雪山神木。（林務局提供）

雙流國家森林遊樂區。（林務局提供）

今年春節長達9天，且預估將是正常偏暖天氣，適合出遊。全國國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、生態教育館及自然步道春節不打烊，推出各式應景表演及手作DIY活動，邀請闔家大小同樂；並為避免民眾塞車之苦，八仙山、阿里山森林遊樂區亦提供免費接駁服務，歡迎民眾利用，一同體驗台灣森林之美。

農委會林務局表示，羅東林業文化園區農曆年初二至初五舉辦「拓進林場印見幸福」遊戲，讓民眾了解樹葉拓印；東眼山國家森林遊樂區年初一至初六，舉辦泰雅族樂舞表演，園區內亦展售當地霞雲部落農特產品及特色食物；雙流國家森林遊樂區則於年初一至初六帶隊解說園區特色，還有森林燈籠DIY教學。

此外，八仙山、大雪山、墾丁及知本等國家森林遊樂區，以及烏來林業生活館、觸口自然教育中心、東石自然生態展示館等自然教育場館均於春節期間舉辦同樂活動。

林務局指出，為避免聯外交通擁塞，八仙山及阿里山國家森林遊樂區於春節期間提供免費接駁車，方便民眾前往；另外，太平山國家森林遊樂區也提供園區內接駁服務，歡迎民眾利用。

林務局提醒，2月15日除夕當天，除武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運外，其他森林育樂場域均休園1天；此外，今年藤枝及向陽國家森林遊樂區則受風災影響尚在休園，遊客須特別留意。

(中時 )