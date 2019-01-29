《環時》社評：有利陸美貿易磋商的條件不斷匯集

2019年01月29日 13:01 中時 李文輝

大陸國務院副總理劉鶴領軍本周將在華府與美方代表舉行新一輪貿易磋商。中共黨報《環球時報》今天社評指出，陸美貿易磋商的結果必須做到對兩國政治上都有利，大陸要改革的穩健和內在協調，川普政府要對連任的促進，結果對它們都應是正面的。同時雙方協議還需對兩國經濟都是加分的，程度可以討價還價，但繼續加分的正向性不能變，大陸不能拿陸方的損失來補美方的好處，那樣的貿易協定不可能有。

社評說，大陸輿論顯示，這個國家深化改革開放的願望和決心不斷增強，對外開放有利於改革和發展越來越成為全社會的主流認識。這總體上降低了大陸改革開放計畫與美方要求磨合的難度，也為在實際貿易和合作中減少雙方摩擦創造了有利條件。

社評表示，美方對經濟形勢的預期、對大陸回應貿易戰能力的認識，以及對貿易戰打下去負面影響的評估與10個月前貿易戰開啟時相比都發生了變化，貿易戰繼續下去的弊端逐漸成為事情的主要方面。一段時間以來，樂觀成為圍繞陸美談判川普政府與輿論互動的主基調，讓談判破裂對美國政府和社會都已不是積極的選項。

社評稱，在國際上，主要經濟體沒有一個做到了從陸美貿易戰中實際漁利，世界經濟增加復甦動力需要陸美達成協議的好消息。已無陸美貿易戰應當持續下去的理由。

社評強調，促使陸美達成貿易協定的條件正在彙集，雙方代表團是否有能力梳理好這些條件，讓它們成為促使形成好結果的實際合力，仍將是重大考驗。

社評分析，具體談判往往不到最後一刻不見分曉，雙方的底牌往往都在最後才肯亮出。但陸美貿易磋商是全域性的，美國輿論中有人認為這也是雙方「拚勇氣的遊戲」，但這種看法是錯誤的。陸美大的態度迄今都已亮明，兩種立場能夠對接、互容的程度，雙方實際已經形成判斷，陸美願意達成協議的姿態也已經由兩國元首共識確定了下來，雙方現在要做的最大工作是把這一切整理好。

社評認為，接下來留給貿易磋商的時間已經不長了，雙方代表團最需要的是理性和清醒。貿易磋商不可能解決所有問題，但能夠實現重要突破，用來帶動各種問題的自然消化或減輕。

(中時 )