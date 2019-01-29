竹市首座免治馬桶公廁啟用全國首例

2019年01月29日 13:14 中時 陳育賢

位在護城河旁的護城河公廁是新竹市首座建置免治馬桶的公廁，這同時也是全國首例。（陳育賢攝）

新竹市首座建置免治馬桶的「護城河公廁」，29日上午重新開放啟用。陳育賢攝）

新竹市首座建置免治馬桶的「護城河公廁」，29日上午重新開放啟用。（陳育賢攝）

你能想像嗎？公共廁所也有免治馬桶了！新竹市政府在護城河旁的護城河公廁建置免治馬桶，29日上午重新開放啟用，市長林智堅表示，這不僅是新竹市第1座免治馬桶公廁，也是全國各地方政府在公共開放空間裝設免治馬桶的首例。

市府表示，護城河公廁在過去10幾年的使用率都很高，但她的外觀老舊、潮溼，女廁數量也不足，經過重新設計，使用美學又實用的耐候鋼，把公廁變得像美術館，不僅新設親子和無障礙等友善設施，還試辦裝設免治馬桶，未來也將逐步建置在竹市各重要公廁中。

林智堅說，他上任後推動公廁再生計畫，從南寮舊港、南港賞鳥公園、新竹左岸、港南運河，到各大市場、停車場改造，一一翻轉過去公廁髒臭溼的形象，並打造成明亮、乾淨的5星級廁所。

市府並感謝環保署自2013年起共補助竹市整修21處、新建1處公廁，2019年也再獲得補助，總共將投入超過2000萬改造市府、南門市場、影像博物館、青青草原等共46座公廁。

未來，市府將依據護城河公廁經驗，持續為公廁裝置免治馬桶，讓更多市民享有舒適、幸福的如廁經驗。

都發處長陳凱凌表示，近幾年市府團隊積極向中央爭取預算，目前已投入「新竹之翼」內的大新竹車站跨站平台計畫、打造逾1.9億「新竹之森」串聯4公里城市藍綠帶，期盼為新竹市增添「水與綠」，不僅提供市民更多的減壓空間，更縫合前後站的經濟文化，讓新竹市脫胎換骨。

此次的工程是串聯新竹之森間各步行廊帶之縱橫連結點，試圖透過街區景觀的改造，提供舒適的節點空間，讓步行者在都市步行途中，緩下腳步欣賞竹塹舊城之美，並提供1個舒適的如廁環境。

(中時 )