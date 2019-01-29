美陸經濟和安全審委會報告 指出美國退出中導條約問題

2019年01月29日 13:46 中時 李文輝

美國國會下屬美陸經濟和安全審查委員會28日發表報告，題為《中國導彈計畫和潛在的美國退出中程導彈條約問題》。美國之音今天報導，報告指出，川普政府宣布美國打算退出1987年與俄羅斯的《中程導彈條約》時，把大陸作為這樣做的一大原因。華府尚未啟動正式的退出條約程序，這需要提前6個月通知。

報告說，北京沒有參加中導條約。與該條約對美俄的嚴格限制形成鮮明對比的是，在條約之外的大陸可以迅速擴大其導彈武器庫，這是大陸為了對抗美國和盟國在亞洲的軍事力量而制定的軍事戰略的一部分。

報告表示，大陸反對美國退出中導條約，也反對將大陸包括到條約中來。這顯示不受條約限制的北京利用這個條約的局限性來占便宜。

美陸經濟和安全審查委員會的報告解釋了大陸陸基導彈對大陸軍事總戰略的重要性，也調查了陸方對美國可能退出中導條約的反應，還評估了美國此舉對於亞洲軍力平衡、全球軍控制度、美國與亞洲盟國關係及陸俄關係的正反兩方面的影響，報告提到，大陸專家認為，美國大概會退出中導條約，這象徵著美國在核導彈方面更具進取性，這也是華府向莫斯科施加壓力的手段。

大陸學者提出，美國的亞洲盟國如果在未來為美國部署導彈，大陸就懲罰美國的這些盟友。

今年1月中旬，俄羅斯和美國說，有關華府打算退出1987年簽署的核武器條約的談判沒有取得進展。美國總統川普說，美國將在2月2日退出《中程導彈條約》，因為俄羅斯違反了該條約。

俄羅斯總統普丁去年12月表示，這項條約的破裂可能導致一場新的軍備競賽。

去年12月5日，美國國務卿蓬佩奧說：「美國今天宣布已發現俄羅斯嚴重違反該條約，俄羅斯必須完全地、可核實地恢復履行條約，否則我們將在60天內暫停我們的義務。我們採取這些步驟有幾個原因。首先，俄羅斯的行動嚴重破壞了美國的國家安全以及我們的盟國和夥伴的安全。」

俄羅斯否認違反了具有里程碑意義的核協議。川普總統的國家安全顧問的波頓曾與人一文在《華爾街日報》發表提到，大陸正在「迅速增加」巡航導彈和彈道導彈數量，伊朗和北韓也構成潛在的導彈威脅，這些是現行《中導條約》已經過時並失去作用的證據。

俄羅斯官員也曾抱怨《中導條約》不公平地防止他們獲取大陸等鄰國所擁有的武器，他們也提出過俄羅斯退出條約的可能性。

(中時 )