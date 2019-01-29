徐乃麟客串《大三元》引爆笑點 張秀卿獻電影處女秀

2019年01月29日 13:12 旺報 廖慧娟

過年最歡樂、最適合闔家觀賞的賀歲澎湃喜劇《大三元》今天（29日）中午舉辦媒體試片，現場笑聲不斷。電影公司也同步釋出全新男、女主角在片場的搞笑花絮影片。

該片主角包括Ella陳嘉樺、張軒睿、黃仲崑、澎恰恰、王彩樺、羅時豐、陶傳正、王琄、李沛旭、曾莞婷、許富凱、方季惟、溫翠蘋、海芬、巴鈺、嚴正嵐、阿翰、那那大師、吳承洋等人，監製澎恰恰及導演陳怡妤也邀請多位演藝圈大咖客串，包括徐乃麟、張秀卿、（大鶴）林鶴軒、張少懷、Janet、田中千繪、莫愛芳、蘇達、陳家逵等人，讓觀眾驚喜連連。

Janet客串演出《大三元》。（圖／牽猴子整合行銷提供）

徐乃麟在片中飾演男主角張軒睿與黃仲崑對決的見證者；擁有豐富遊戲節目主持經驗的乃哥不僅讓這個角色變得很有說服力，冷面笑匠式的幽默更是「笑」果超好。台語金曲歌后張秀卿更是把電影處女秀獻給《大三元》。她表示，曾經在16歲的時候演出電視劇，但因為壓力實在太大，讓她在一個月內爆瘦八公斤，而且天天都睡不著覺，讓她從此抗拒演戲這件事，雖然接過不少電影邀約，但她都不敢嘗試。她不諱言，這次接演《大三元》全是衝著澍哥的面子，知道跟她演對手戲的是澎哥，讓她安心許多。不過，澎哥笑虧：「怎麼找來這麼大尺碼的女演員和我搭配！？」兩人的好感情和默契由此可見。

《大三元》Ella在片場逗張軒睿，激出張軒睿搞笑功力。（圖／牽猴子整合行銷提供）

同時釋出全新的男、女主角篇花絮，Ella大讚張軒睿的身材好要他多露、多脫一點，張軒睿也接口說：「是專業賣肉的！」花絮果真就見到張軒睿的大胸肌大放送；花絮中也可見到Ella和張軒睿互相捉弄，本來是Ella會去鬧張軒睿，但張軒睿也是會找機會反擊，還虧Ella已經42歲。羅時豐笑說本來張軒睿看起來乖乖的，但是被他們渲染以後比他和彩樺姊還放得開，隨後影片就看到張軒睿虧李沛旭：「伊看起來尚大隻，這是就小隻（台語，手比李沛旭重要部位）！」讓李沛旭大笑，也讓Ella誇張軒睿：「未來不得了！」

《大三元》將在2019年農曆春節檔2月1日全台澎派上映，預計1月30日及2月1日分別舉辦首映會和掃街活動，影迷不僅可以和劇中演員近距離接觸，有機會獲得福氣滿滿的《大三元》禮物。

(旺報 )