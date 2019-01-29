柯家軍立委慘敗 郝龍斌：柯旋風比不上韓旋風

國民黨副主席郝龍斌29日中午12點參加信義區「田公廟春節水餃宴」，與民眾一起體驗包水餃。（李依璇攝）

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台北市立委補選結果出爐，代表柯家軍的陳思宇落敗，得票僅9689票，民進黨何志偉以3萬8591票當選立法委員。對此，國民黨副主席郝龍斌29日受訪指出，柯文哲支持的候選人選得不好，凸顯兩件事，第一是候選人本身不討喜，陳思宇對市政不熟悉，不管找誰來助選效果都不大，第二則是「柯文哲旋風已明顯比不上韓國瑜旋風」，既沒有網路聲量，也沒有紮實拚經濟。

郝龍斌今中午至北市信義區田公廟參加「春節水餃宴」，與現場民眾一同體驗包水餃，他受訪時指出，這次立委補選雖然民進黨贏了，「但國民黨在艱苦的環境打得還可以」。

至於柯文哲支持的候選人選得不好，凸顯兩件事，第一是候選人本身很重要，陳思宇本身人格特質沒有吸引選民，對市政又不熟悉，找誰來助選效果都不大，第二則是「柯文哲旋風已經明顯比不上韓國瑜旋風」。

媒體追問柯文哲哪方面比不上韓國瑜？郝龍斌則說，不管是網路聲量、市政熟悉度都可以看出來，「有沒有紮紮實實拚經濟，還是騙藍騙綠騙選票？」民眾都看得很清楚。

至於立委補選失利是否影響柯2020布局？他表示，一定會影響，尤其對於仍在觀察風向，選擇要不要支持柯文哲的中間選民來說，更可能會因此而偏向其他政黨。

北市、台中立委補選落幕，但金門、彰化、台南、新北四縣市立委補選即將登場，郝龍斌表示，3月的立委補選對國民黨氣勢有指標性作用，台南市第二選區參選人謝龍介勢在必得，相信透過謝本身的人格特質，再加上韓國瑜支持，贏得深綠選區的支持不是問題。

(中時 )

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