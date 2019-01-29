6旬患者感冒引鼻竇炎造成嚴重併發症

2019年01月29日 13:43 中時 陳淑娥

春節9天連假將屆，搭乘公共交通工具、進出公共場合，易被傳染感冒！台中慈濟醫院耳鼻喉科醫師林忠青表示，曾有一名69歲病人因感冒引發鼻竇炎，併發為顏面蜂窩組織炎為例，提醒民眾外出要隨時戴口罩保護自己。

林忠青指出，當時病人眼睛周圍、臉頰紅腫，就醫後返家服用抗生素，但因是中風、糖尿病臥床，一天後未見緩解甚至紅腫蔓延，轉到慈濟醫院。林忠青透過內視鏡發現病人鼻腔內化膿，懷疑臉部紅腫是鼻竇炎造成，收治住院進一步檢查。

林忠青說，病人血液發炎指數很高，電腦斷層檢查證實眼眶與臉頰的蜂窩性組織炎是左側鼻竇急性鼻竇炎引起，透過「功能性鼻竇內視鏡手術」，清除鼻竇腔感染源，再施打抗生素，成功控制蜂窩性組織也治癒了病人鼻竇炎。

林忠青表示，鼻竇炎大多是感冒引起，感冒病毒造成鼻腔黏膜腫脹，塞住鼻竇連結至鼻腔中間小隔腔，鼻竇續發性細菌感染就形成鼻竇炎。急性鼻竇炎一般用口服抗生素就可以有效治療，但是如果拖延，就可能變成慢性鼻竇炎。

林忠青補充說，如果病人抵抗力較低，讓黴菌進入鼻竇蔓延感染，也會形成慢性鼻竇炎，慢性鼻竇炎若只靠服藥，很難斷根，一不小心就會像上述病人一樣合併嚴重感染症狀。

林忠青醫建議，透過「功能性鼻竇內視鏡手術」手術，打通鼻竇連結至鼻腔的小隔腔，不但可清除蓄積膿液、黴菌等感染原，日後也可順利排出鼻竇產生液體，降低鼻竇炎復發機會。

(中時 )