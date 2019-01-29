影》屁孩派出所旁連開30槍 宣稱不爽被詐賭

2019年01月29日 13:36 中時 吳岳修 、影音編輯／ 陳科廷 、影音編輯／

新北市新莊區化成路一間貿易公司29日上午遭人連開30槍示警，嫌犯落網稱有賭債糾紛。（吳岳修攝）

新北市新莊區化成路一間貿易公司29日上午遭人連開30槍示警，嫌犯行兇後棄槍逃逸時遭警逮捕。（吳岳修攝）

新北市街頭光天化日竟有歹徒持槍連開30槍，年僅17歲的陳姓少年29日上午11時前往新莊化成路一間貿易公司前，掏槍朝屋內連開15槍後，換彈匣再開15槍，行徑囂張，一旁頭前派出所值班員警聽聞槍響衝出查看，持槍對空射擊示警後逮捕陳男，他宣稱遭貿易公司老闆詐賭才會開槍示威，幸槍擊案未造成任何人員傷亡。

警方調查，陳男29日上午10時39分騎機車來到新莊區化成路一間貿易公司前，先在附近徘徊多時，疑似觀察環境後，從身上掏出一把手槍，朝屋內連續擊發，一整排彈匣15發子彈全數打完，陳男再換上第二個15發子彈的彈匣射擊，現場留下30個彈殼。

由於槍擊現場就在新莊警分局頭前派出所附近，值班員警陳鼎元、陳元璞聽到連續槍響後衝出查看，見陳嫌當街開槍，2警也掏槍朝空射擊示警，陳嫌見警到來，將手槍往地上丟棄後轉身逃跑，遭員警壓制逮捕。

陳男被捕宣稱，他跟貿易公司負責人聚賭輸了5、6萬元，事後懷疑遭詐賭，多次要求對方出面對質遭拒，才會憤而開槍示威。

所幸陳男開槍當時公司一樓沒有，只有堆放屋內的貨物被打得彈痕累累，未造成任何人員傷亡；由於陳男年僅17歲，卻持有強大火力及子彈，不排除背後有人教唆犯案可能，全案現由警方深入追查中。

(中時 )