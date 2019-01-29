2兄弟用注音文寫信給法官 控名醫爸毆打摸鳥

2019年01月29日 13:34 中時電子報 張達智

澎湖醫院1名醫生驚爆毆打、猥褻2個就讀國小的兒子，2兄弟用國字、注音夾雜寫下親筆信給法官，敘述爸爸拿衣架抽打、要求他們脫內褲在陽台罰站，甚至還會摸他們的生殖器。不過這名醫生反控，是前妻教唆、誘導兒子們寫下不實指控。

2兄弟的父母都是醫生，2007年結婚2012年離婚，哥哥監護權歸爸爸、弟弟監護權則歸媽媽，但2個小孩都跟爸爸住在澎湖。據《鏡週刊》報導，去年端午節連假2兄弟回本島跟媽媽度假，收假前夕他們表明不願再回澎湖，媽媽追問才知道兒子遭爸爸凌虐的慘況。

2兄弟還用國字、注音夾雜寫了親筆信給法官。信中兩兄弟敘述遭父親毆打、甚至猥褻。信中寫道「爸爸常喝酒喝到半夜才回家，我已經睡著了，爸爸還會叫我起床打我，有時他會來摸我跟弟弟的鳥鳥，爸爸說如果不乖乖讓他摸，就要打我們或彈我們的鳥鳥」、「我看到哥哥睡覺的時候，爸爸去摸哥哥的鳥鳥，哥哥的鳥鳥會變大。我聽到爸爸說他心情不好，他喜歡看到鳥鳥變大，他就會開心」等語。

不過該名醫生否認虐兒，表示前妻聲請保護令2度遭法院駁回，裁定內容認定他對兒子的體罰屬於合理管教。至於猥褻部分，他認為是前妻惡意誘導兒子寫下不實指控，或在前妻的壓力之下，兒子才說謊自保。

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(中時電子報)