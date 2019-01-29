張小月：海基會會與台商學校站在一起

2019年01月29日 13:42 旺報 呂佳蓉

海基會董事長張小月、秘書長姚人多、陸委會副主委陳明祺與華東台商子女學校董事會執行長陳大勇等人出席餐會。(中時攝影中心趙雙傑／攝)

海基會今日中午舉行「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」活動，海基會董事長張小月表示，中國大陸與台灣的制度不一樣，想法、價值觀、吃的喝的玩的都不同，台商子女千辛萬苦，盼孩子保有台灣特色，知道我們從哪裡來，保有我們的價值觀念，包含董事長、執行長、校長與老師們都非常辛苦，一整年盼給孩子良好教育，讓他們像是在台灣讀書。

張小月表示，海基會在暑假時辦夏令營，去年有606位台商子女們參加。用一種創意教學方式、戶外活動參訪文化景點等，讓同學們從活動參訪中了解到，我們都是台灣人，珍惜我們的自由民主，我們有非常豐富的歷史文化，達到寓教於樂的目的。海基會也有提供獎學金，去年總共有39位同學得到獎學金，用這種方式鼓勵孩子們學習。

張小月表示，海基會會與台商學校站在一起，聆聽在辦學當中碰到的問題，協助解決困難。教育是最重要的，不管面臨的環境如何，大家都鬥志高昂，努力讓孩子得到最好的教育。

本次活動邀請東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校的教職員，利用返台過年前夕，齊聚一堂，台商家長及子女也透過影片表達對教職員的感謝，細數點滴，備感溫馨。各校教職員以及教育部、陸委會等相關政府部會代表超過200人，共襄盛舉。海基會亦將繼續支持與協助台商學校，持續為兩岸教育交流與發展耕耘。

(旺報 )