柯文哲輔選必然死很慘？胡幼偉點出關鍵原因

圖為台北市長柯文哲（右）。(資料照/中央社)

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中時電子報
/ 綜合報導
中天新聞　柯家軍慘敗！柯文哲「組黨」勢在必行

柯家軍陳思宇立委補選落敗，外界解讀，台北市長柯文哲只是想藉此測試他的個人影響力，批評輔選效果差。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書指出，因為柯文哲的社會功能不是服務市民或城市治理，而是「大眾娛樂」。從本體論而言，他是「娛樂咖」，而不是「政治咖」。

胡幼偉表示，因為柯的「娛樂咖」本質，或是「非政治」、「反政治」本質，他只要一做出傳統政治性的動作，例如：幫人站台、陪候選人掃街拜票，效果一定很差，因為這樣太像「政治咖」在做的事情了；一個典型的娛樂咖，不該自甘墮落到去做傳統政治咖做的事情，所以他輔選的人必然死得很慘！

對於民進黨台北市議員梁文傑唱衰，柯文哲組黨恐怕找不到人，若參選2020大選只是隻孤鳥。胡幼偉說，柯可以選總統，喜歡看他搞笑的人，會投他一票；但他不能組黨，因為，組黨這個動作，是對「娛樂」的背叛、向「政治」靠攏，如果認認真真地組黨，對大眾而言就沒有存在價值了。

至於為什麼有這麼多人喜歡柯文哲？胡幼偉解答，在柯粉心中，柯某其實就是真實世界中的「豆豆先生」，他只要繼續不可思議地脫線、擺爛、口不擇言、行動荒謬，就能繼續擁有高支持度。因為大家已經對台灣的政治厭惡到極點，柯粉對柯的支持，只是藉此表達對現實政治的厭煩與抗議，這是一種對傳統政治文化的顛覆。

胡幼偉說，柯文哲只是實現這種顛覆的一個工具，就像老韓是高雄人賺錢的一個工具，同一個意思。柯文哲只要繼續荒謬下去，就會有大批粉絲；愈荒謬，粉絲愈多！

(中時電子報)

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