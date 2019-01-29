借鏡香港數碼港成功經驗 令狐副市長盼雙方強化交流

2019年01月29日 13:53 中時 陳世宗

台中市政府出訪香港行銷，副市長令狐榮達、秘書長黃崇典與經濟發展局長高禩翔一行人，29日參訪數碼港創業園區並聽取簡報，數碼港董事主席林家禮及令狐副市長都希望，未來雙方可在人才、學校、投資等各方面強化交流。

香港數碼港位於香港島的薄扶林，佔地約24公頃，為個雲集科技與數位內容的社區，由香港政府100％持股「香港數碼港管理有限公司」負責營運；目前已有近1300家企業進駐，發展重點緊扣香港金融業，以金融科技、智慧生活、數位娛樂為發展重點。

數碼港獲得官方支持，每年提供100個名額，只要創新者有創新想法，並通過審核就可獲得10萬元港幣的啟動資金，接著只要能落實創新想法，還有機會進一步獲得50萬元港幣資金支持，如有海外拓展的計畫，還能另外獲得30萬元港幣的「加速計畫」的資金。

數碼港董事主席林家禮表示，數碼港現在有近1300家企業進駐，其中300多家屬於金融創新科技企業，也歡迎台灣的投資者善用數碼港的基金，將數碼港作為進入世界的跳板。台灣與香港對彼此都很有吸引力潛力無窮，希望未來可以進一步促成雙邊企業、企業家相互落地投資，並促進雙邊大學的具體合作。

令狐榮達指出，香港與台中市一樣「好山、好水、好人才」，市府盼將台中打造成智慧城市，而硬體建設已經完成的水湳智慧城，與數碼港的概念相近，因此特來觀摩與學習。台中擁有中部科學園區，還有包括中興、東海、、靜宜等優秀大學，盼未來彼此可強化雙方在人才、學校與投資上互動，達成互利互惠。

(中時 )