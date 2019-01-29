生殖器遭切除、齒拔光！這國爆連續血腥幼童謀殺案

非洲國家坦尚尼亞驚爆連續血腥謀殺，至少10名幼童上月遭綁架後失蹤一個月，上周警方發現了遺體，不過大部分幼童的生殖器都被切除，牙齒也被拔光。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

位在非洲西半部的坦尚尼亞驚爆連續血腥謀殺，至少10名幼童上月遭綁架後失蹤一個月，上周警方發現了遺體，不過大部分幼童的生殖器都被切除，牙齒也被拔光。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，坦尚尼亞西南部的恩瓊貝（Njombe）地區，上個月起連續多名幼童失蹤，經過一個月搜索，警方終於在上周找到了10名孩童遺體，不過令人痛心的是，多位孩童的私處都遭到切除，牙齒也被拔光。

坦尚尼亞副衛生部長杜古里爾（Faustine Ndugulile，音譯）表示，這起連續綁架殺人案與當地盛行的巫術信仰有關，藥草商會向民眾收購人類器官，而供貨者也可賺取一定費用。

指出自從去年12月起，當地許多家長就向警方舉報家裡幼童失蹤，而當中年紀最輕者只有7歲。

他表示警方正全力追查連續綁架殺人案背後主謀，不過政府當務之急是教育民眾停止這類行為。

另外官方也澄清，此次連續兒童綁架謀殺案與當地獵白子風潮無關，平均每1,500名坦尚尼亞人中就有一人患有白化症，是全球白化症患者比例最高的國家，當地盛行的巫醫文化深信，將白化症患者的皮膚、骨肉混合藥草熬煮成藥劑，再經過巫醫加持，就能為信徒帶來幸運、權力與財富，因此坦尚尼亞針對白化症患者的謀殺案層出不窮。

(中時電子報)

文章來源：10 kidnapped children found dead in Tanzania with missing body parts, ministry says

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