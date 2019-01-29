「平行關係」看兩岸 呂秀蓮：一個中國可提升成一個中華

2019年01月29日 14:35 旺報 潘維庭

看待兩岸關係，前副總統呂秀蓮29日表示，不要老是從「北京—台北」的垂直關係，即僅從中央和地方關係來看，可以從平行關係，如邦聯、聯邦，可以認真來想，台灣和中國是兩區、兩國、一國，或是一族，即中華民族，大家比較可以接受，因為一族之下也有多國、多政府的。不要落入直行、上下關係的思考。

呂秀蓮29日邀集各方學者進行第二場「藍綠講堂」，討論「一中、兩中、一中一台」，由國家展望文教基金會董事長彭百顯主持，台大國發所教授葛永光、東華大學教授施正鋒、輔仁日文系教授何思慎、台灣國際法學會副秘書長林廷輝與談。

呂秀蓮指，我們現在應認真來想，台灣和中國，是兩區、兩國、一國，或是一族，也許用中華民族的概念，大家比較可以接受，一族之下也有多國、多政府的。不要落入直行、上下關係，被統、被吞，如她主張的「和平中立」，也是希望平行關係。而不是像日前對岸拋出的「習五條」的「一中兩制」，統統接受中華人民共和國的民族復興，給台灣這個特別行政區談其制度內容。

呂秀蓮舉例，例如「一個中國」是不是可以提升成「一個中華」，「國」變成「族」，大家更能接受，這些需要溝通、創意和互信。

她也強調，不要附和中共說法，指台灣和中國問題僅是「國共歷史恩怨」，台灣問題在1895年，就被當時大清把它永久割讓給日本，這段50年的血淚歷史，絕對不能低估輕忽。「要以廣闊的心來想我們的未來。」

回顧歷史，呂秀蓮指出，台灣命運的轉變都跟遠處的戰爭有關。至少有三次例子：1894年甲午戰爭，前身是朝鮮內亂，莫名使台灣被永久割讓給日本；1950年的韓戰，使美國保護中華民國在台灣；1978年美國急於想結束越戰，想跟北京談和；翌年放棄中華民國在台灣。

對照當前，前年起朝鮮半島危機，上星期美、中、台軍力都我們周邊海域，不管是東北亞，到南海，台灣在中間，如果戰爭腳步進了，就要趕快敲響和平鐘聲。台灣內部要先溝通了解，釐清盲點，我們都是住在台灣，一起形塑新的台灣。她預計主持十場「藍綠講堂」討論後，呼籲舉辦民間國是會議。

(旺報 )