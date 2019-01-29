亞洲盃》忙著跟裁判抱怨 伊朗負日爭冠夢碎

伊朗5名球員（紅圈處）向裁判抱怨假摔，日本前鋒南也拓實（箭頭處）繼續持球進攻，送出打破僵局的關鍵助攻。（影片截圖）

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中時電子報
／綜合報導

「藍武士」日本和「波斯雄獅」伊朗兩大足球強權在亞洲盃準決賽交鋒，絕對是旗鼓相當的重磅對決，但一個觀念失誤就成了勝負分野。伊朗5名球員忙著跟裁判抱怨，頭腦清醒的日本繼續持球攻擊，由大迫勇也在56分鐘頂開0比0僵局，最終藍武士以3比0完勝波斯雄獅，離隊史第5座亞洲盃冠軍只剩一步。

兩隊上半場以0比0僵持不下，第56分鐘成為勝負分水嶺。效力於奧地利薩爾斯堡紅牛的日本前鋒南也拓實左路帶球突破，與伊朗後衛普拉里甘吉（Morteza Pouraliganji）身體接觸後倒地，只見伊朗5名球員衝向澳洲籍裁判貝斯（Chris Beath），抱怨南也拓實有假摔之嫌。

旅歐前鋒大迫勇也（右）梅開二度，幫助日本殺入亞洲盃決賽。（美聯社）

問題是，貝斯根本沒有鳴哨，比賽還在進行中，伊朗5人找裁判抗議，等於自廢武功，藍武士可沒放過這個機會，南也拓實衝到底線拿球轉身吊中，助攻效力於德甲文達不來梅的大迫勇也頭槌破門，打傻了波斯雄獅。

「那一刻我們球隊崩潰了，」伊朗教頭奎羅斯（Carlos Queiroz）賽後坦承說：「接下來球場上只剩下一支隊伍還在比賽，那就是日本。」

伊朗後衛普拉里甘吉（左）在左側禁區飛鏟阻止南也拓實傳中，結果球不偏不倚打在他撐地的左手上，經VAR確認後判定為12碼球。（路透）

第67分鐘，普拉里甘吉在左側禁區飛鏟阻止南也拓實傳中，結果球不偏不倚打在他撐地的左手上，貝斯經影像助理裁判（VAR）檢視重播後，改判為12碼球，大迫勇也主罰中的。終場前原口元氣過人勁射破門，替日本鎖定最終比分與決賽門票。

這是日本第5次殺入亞洲盃決賽，將與卡達vs.地主阿拉伯聯合大公國的勝方爭冠。值得一提的是，日本打入亞洲盃決賽都在1992年之後，且過去4次全都奪冠，最近一次是2011年的卡達亞洲盃，經延長賽1比0氣走澳洲奪魁。

(中時電子報)

伊朗終場前被原口元氣攻入日本隊的第3球，球員表情漠然，與看台上原口元氣的加油海報形成強烈對比。（路透）
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