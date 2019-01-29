退休警察經商失敗 揪兒種大麻被判刑5年

新竹地方法院。（羅浚濱攝）

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羅浚濱

警察退休的謝姓男子，在大陸經商失敗，竟想種大麻販毒翻身，利用高學歷的兒子從網站自海外進口大麻種子，栽種成大麻花乾燥製造大麻成品，新竹地院以私運管制物品進口等罪，判處謝男應執行有期徒刑5年，謝子有期徒刑2年，緩刑5年。

謝男在2016年11月底，從購買大麻的海外網路購物平台，請當時做替代役的兒子翻譯成中文，花3萬5千元訂購80顆大麻種子，其子再透過幣託公司註冊的電子錢包，將購物款為比特幣付款。

海外購物平台網站成員，利用國際郵遞將大大麻種子從英國私運到台灣，送到謝男利用李姓男子名義承租的新埔鎮租屋處。

謝子並從網站購得碳濾心及風扇組等設備，父子倆共同在租屋處內，使用紫外線燈具、肥料、成長液等栽種大麻，將生長完成的大麻活株，以自然風乾或用電扇、烤箱等乾燥設備製成捲煙，或將大麻葉拔除放入玻璃瓶內保存，伺機販賣牟利。

謝男父子製造大麻約半年，還未賣出即為警查獲送辦，在檢方偵查及地院審理時，都坦承犯行，導因是謝男到大陸經商失敗回台，才鋌而走險，其子是迫與無奈協助購買大麻種子及栽種。

謝子是政治大學外交系畢業，犯案時是替代役，也利用時間從事募款義賣等公益活動，持續捐款給家扶基金會，目前在一家外商公司任職。法官審酌後量處上述之刑，認謝子有悔悟之心，緩刑期間提供240小時義務勞務。

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(中時 )

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