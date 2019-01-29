人類進化揭秘 BBC：有8個「器官」失去作用

2019年01月29日 14:55 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

從猿人逐漸演化為可站立，人類歷經極長時間演化，在這漫長過程中，人類為求生存，身體器官也逐漸出現轉變，而有所謂的「進化後多餘的部件」。這些幾乎失去作用的器官，除了大家熟悉的闌尾、智齒，其實還有你所不知的神奇變化。

BBC中文網報導，人體有8個器官曾經發揮過應有的作用，但隨著人類的進化，似乎已失去了作用。這些器官包括闌尾、手臂肌肉（longshot）、智齒、胚胎尾巴、耳朵中的肌肉、金字塔肌（Pyramidal muscle）、男性乳頭及第三隻眼瞼。我們對人體的認知仍有許多未知，但誰又知道這些多餘部件真的沒有作用呢？

●闌尾

闌尾也叫盲腸（appendix），根據科學研究，闌尾有助於消化植物中的過多纖維素，因為這些植物曾是我們祖先飲食的一部分。不過，愈來愈多研究顯示，闌尾是我們腸道細菌的倉庫。

●手臂肌肉（longshot）

這條肌肉曾在我們祖先爬樹時助其一臂之力。科學家證實，已經10%的人失去了它。它不是肌腱，因為它更柔軟。手臂肌肉指是指從手腕到肘部的一條肌肉，如果你把手臂伸開，掌心朝上，並把拇指與其他手指合龍，形成圓錐形，你可看到一根延伸穿過前臂的細且直的凸起線。

●智齒

智齒原為人類祖先研磨硬肉和生穀物時起作用，不過，現代人食物已可經各種烹調加工，咀嚼起來更加容易。對於那些長了智齒又疼痛難忍的人，醫師往往建議拔掉智齒。

●胚胎尾巴

即使今天，當妊娠5到8周之後，胎兒會長出尾巴。只不過在出生前又消失了，只留下尾骨而已。尾巴可以幫助身體平衡，但當人類學會直立行走後，就失去作用了。

●耳朵中的肌肉

動物可利用耳中肌肉察覺獵物或是捕食者。古代人類耳中的肌肉也有同樣作用，而今天似乎就沒有作用了。

●金字塔肌（Pyramidal muscle）

金字塔肌位於下腹部，呈三角形。有些人沒有，但有些人則有兩塊。雖然它現在不再有用，但古人類在用四肢行走時， 它可幫助腹部肌肉移動和旋轉。

●男性乳頭

乳頭可幫助嬰兒吸食母乳，雖然母乳餵奶是女性的專項。但當人類胚胎還在腹中時，不論嬰兒性別都以同樣方式發育。而當負責男性性器官的雄性荷爾蒙，即睾丸激素開始發揮作用時，乳頭已經形成了。

●第三隻眼瞼

一些鳥類、爬行動物、甚至哺乳動物在眼睛內角內有一層褶皺，看上去像一層薄膜。它用於保護眼睛以免任何異物落入眼中，同時讓眼睛保持濕潤，人類在很久以前就失去這多餘的眼皮。

(中時電子報)