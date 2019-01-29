美媒爆這件小事情 凸顯陸無可替代

蘋果最後發現沒有任何其他國家——當然包括美國——能夠與中國的規模、技術、基礎設施和成本相媲美。(圖/達志影像)

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中時電子報

美中貿易如火如荼展開，川普曾聲稱蘋果開始在美國而非其他國家生產其產品，不過美國媒體爆料，這根本不可能發生，區區一顆小螺絲就能說明原因。 美國商務部前首席經濟學家蘇珊·赫爾普更曾說，這已經成為開展生產的不可或缺的部分。

舉個例，2012年庫克宣布將在美國生產Mac電腦，不過在當時德州奧斯汀生產售價高達3000美元的電腦時，卻難以找到足夠螺絲。蘋果生產承包商依賴的一家僅有20名員工的工廠每天最多生產1000個螺絲——該公司來回奔波22次才交付2.8萬個螺絲。該問題只是導致這款電腦被推遲上市數月之久的多個原因之一。等到準備在美國批量生產時，蘋果不得不從中國訂購大量螺絲。反觀在中國大陸，蘋果有可以依賴的能在短時間內生產大量定制螺絲的工廠。

蘋果最後發現沒有任何其他國家——當然包括美國——能夠與中國的規模、技術、基礎設施和成本相媲美。庫克更曾說，中國的技能令人驚嘆，在美國，你如果讓模具工程師來開會，我不確定能否讓他們坐滿一個房間。在中國，他們可以坐滿好幾個橄欖球場。

加上美國工人無法保持晝夜生產。若有必要，中國工廠就實行倒班制，有時工人甚至為實現生產目標而加班。因為中國並不僅是成本便宜，還是一個你能召集10萬人為你通宵工作的國度。

(中時電子報)

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