2020蔡英文最想跟誰配？苦苓點名「他」是唯一正解

2019年01月29日 15:01 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

總統蔡英文近日網路聲量由黑翻紅，頻繁透過臉書、Instagram等社群媒體闡述自己的主張，也成功拉近與網友距離，但這個現象是否能轉換成實質選票取得連任，也成為關注焦點。然而，若2020蔡英文參選，最想跟誰配？名嘴苦苓則撰文表示，其實小英最希望的還是和台北市長柯文哲配。

最新2020總統大選民調出爐，若由台北市長柯文哲、前新北市長朱立倫以及總統蔡英文角逐，3人支持度分別是33.4%、23.4%、19%，柯文哲仍處於領先的地位。與12月的調查相較，柯文哲、朱立倫都下滑，蔡英文則上升4.3%。

歷經九合一選舉大敗，總統蔡英文不僅辭去民進黨主席一職，聲勢更一落千丈。不過日前卻靠著強勢回應九二共識、大老登報、非洲豬瘟等時事議題，在網路社群聲量大增。不僅如此，蔡也開始透過臉書直播、貼文拉近與民眾之間的距離。

然而，苦苓在ETtoday名人論壇指出，蔡英文把民進黨從幾乎絕境中一步步打上來，今天換她自己陷入絕境，苦苓要大家別小看蔡逆轉翻身的力量。至於蔡英文若要競選連任，副手是誰也成為外界關注焦點。苦苓認為不可能是賴清德，因為若賴肯跟她配，就不用辭行政院長了，他說賴喊出「正名制憲」，就已擺明要在獨派支持下，挑戰民進黨內總統初選。

苦苓也提及，蔡英文最想配的人是柯文哲。苦苓說總統立委一起選，高雄市長韓國瑜一定會去幫全台的國民黨候選人站台，現在能和韓分庭抗禮的就是柯文哲，柯若以副總統候選人身分為全台民進黨立委候選人站台造勢，必將風雲再起，小英總統也可「借勢」而上。

(中時電子報)