團客帶肉品連罰業者公會叫屈 要蘇貞昌「明察深思」

2019年01月29日 15:17 中時 李宜秦

為防堵非洲豬瘟，全台民眾無不繃緊神經，然而儘管罰則一再提高，旅客夾帶豬肉入境案例仍層出不窮，行政院長蘇貞昌昨日指示交通部研議，若旅行團客攜帶肉品入境，旅行社與相關人員應負起連帶責任，最高可罰15萬。對此業者頻叫屈，旅行公會今（29）日向蘇貞昌公開發函，公會已盡宣導責任，還請院長「明察深思」。

蘇貞昌昨日表示，要求交通部研議，若旅行團客攜帶肉品入境被抓，旅行社與相關人員應負責，依照發展觀光條例，可罰旅行社3萬至15萬元、領隊1萬至5萬元。

然而此指令卻引發眾怒，有業者痛批「別人犯法，自己卻要剃光頭？關我屁事」，大嗆政策過於荒謬，且旅行社、導遊、領隊等都不具有公權力，沒有立場要求旅客打開行李箱，供其檢查，連防疫犬都抓不到的案例，又怎麼要求旅行社人員負責。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今日向蘇貞昌發出陳情函，針對蘇貞昌要求旅行社負連帶責任一事，旅行公會表示，目前已加強對旅行團與領隊人員的宣導，並也接受觀光局委託，將在2月4日到10日之間，於台北松山機場、高雄小港機場、桃園國際機場等地，派駐值班人員，於上午9點到下午5點間，全天候對出境旅客與領隊加強防疫宣導。

另外，旅行公會已製作易拉展宣導看板，利於機場出關處，值班人員也會向旅客說明、發放宣傳單，在各機場出境領取行李處，也都有加強廣播宣導，而通關完畢的出境旅客，是由導遊在機場大廳接待。公會已盡力配合宣導防疫工作，關於蘇貞昌所謂的負連帶責任，還請院長「明察深思」。

(中時 )