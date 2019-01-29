NBA》灰熊逆轉球竟因踩線不算 金塊撿到一勝

約基奇砍進24分，包含最後28.9秒的超前分，金塊在落後25分的情況演出絕地大反攻逆轉擊敗灰熊的比賽戲碼。(美聯社)

友善列印
中時電子報

NBA今天最戲劇性的一場比賽就是灰熊在主場迎戰金塊，一度領先多達25分的灰熊，沒想到打到最後28.9秒反落後1分，凱爾安德生在剩下3.5秒底線沒有角度的情況下出手神奇命中，可惜卻因為腳踩線在線上被裁判抓到，得分不算，逆轉不成，金塊95比92撿到一勝。

近況欠佳的灰熊，開賽後就多次襲擊成功，首節打出30比16攻勢，第三節將差距擴大至25分，眼看勝利能輕鬆到手，但曾雄霸西區龍頭寶座的金塊，硬是在第四節展開絕地大反攻，剩下28.9秒約基奇跳投得手，93比92超前，凱爾安德生分別在10.9秒與6.1秒失手，但他又幸運地搶下籃板球，最後3.5秒在不可能的角度下隨手一拋，球竟然神奇的破網，主場球迷瞬間興喜萬分，但快樂時間立刻被裁判哨音給摧毀，因為，安德生再出手的時候右腳已經踩在線上，得分當然不算，最終灰熊以3分之差飲恨吞下敗仗。

灰熊在開季打出12勝5敗佳績，成為西區大黑馬，但隨後崩盤，34場比賽僅拿下8勝，甚至去年12月中以後的25場比賽吞下21敗，目前灰熊想要戰力重整，打算賣掉康利與馬克蓋索兩大主將，導致全隊人心惶恐不安，此役能在領先25分的情況下被逆轉，可見得本季再無奮起的力量了。

馬克蓋索28分、9籃板、7失誤，康利23分、11助攻，灰熊兩大主將可能會在交易截止日前離開曼菲斯。

(中時電子報)

亞洲盃》忙著跟裁判抱怨 伊朗負… 影》浪花弟威猛扣籃 柯瑞太high…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。