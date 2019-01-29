NBA》灰熊逆轉球竟因踩線不算 金塊撿到一勝

2019年01月29日 15:11 中時電子報 黃邱倫

NBA今天最戲劇性的一場比賽就是灰熊在主場迎戰金塊，一度領先多達25分的灰熊，沒想到打到最後28.9秒反落後1分，凱爾安德生在剩下3.5秒底線沒有角度的情況下出手神奇命中，可惜卻因為腳踩線在線上被裁判抓到，得分不算，逆轉不成，金塊95比92撿到一勝。

Joker doing what elite players do: Making big shots!#MileHighBasketball pic.twitter.com/FpzdnOnUhl — Denver Nuggets (@nuggets) 2019年1月29日

近況欠佳的灰熊，開賽後就多次襲擊成功，首節打出30比16攻勢，第三節將差距擴大至25分，眼看勝利能輕鬆到手，但曾雄霸西區龍頭寶座的金塊，硬是在第四節展開絕地大反攻，剩下28.9秒約基奇跳投得手，93比92超前，凱爾安德生分別在10.9秒與6.1秒失手，但他又幸運地搶下籃板球，最後3.5秒在不可能的角度下隨手一拋，球竟然神奇的破網，主場球迷瞬間興喜萬分，但快樂時間立刻被裁判哨音給摧毀，因為，安德生再出手的時候右腳已經踩在線上，得分當然不算，最終灰熊以3分之差飲恨吞下敗仗。

灰熊在開季打出12勝5敗佳績，成為西區大黑馬，但隨後崩盤，34場比賽僅拿下8勝，甚至去年12月中以後的25場比賽吞下21敗，目前灰熊想要戰力重整，打算賣掉康利與馬克蓋索兩大主將，導致全隊人心惶恐不安，此役能在領先25分的情況下被逆轉，可見得本季再無奮起的力量了。

馬克蓋索28分、9籃板、7失誤，康利23分、11助攻，灰熊兩大主將可能會在交易截止日前離開曼菲斯。

(中時電子報)