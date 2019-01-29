狼師猥褻幼兒園4女童 檢請法官從重量刑

2019年01月29日 15:29 中時 劉宥廷

22歲的男大學生在高市一家幼兒園兼課教英文，竟利用午休對班上4名女童猥褻，家長去年5月向檢警揭發狼師惡行，全案依加重強制性交等罪起訴，建議法官從重量刑；被害女童家長的委任律師林夙慧表示，將對惡性重大的狼師附帶民事求償。

該案經雄檢起訴後，高雄地方法院原訂29日首度開庭，但被告請求延期，將延至下個月再開庭；律師林夙慧說，案件將附帶民事求償，求償金額待與被害女童家長商討後，會向法院提出。

檢方起訴指出，該名男大生自2016年起在某間幼兒園擔任兼職英文老師，經從警方調閱該幼兒園監視器畫面中，發現從去年4月9日至5月4日，共有4名同為4歲的女童遭到猥褻，男大生都利用中午12點到下午3點午休時伸出狼爪。

男大生猥褻4名女童過程中，其中有2人是清醒的，另2人是熟睡的，他對4人做出吻臉、撫胸、擺動臀部等不一的惡行，還被監視器拍到將臉埋入女童下體磨蹭，共計這4名女童分別受害5次、1次、2次、4次，依加重強制猥褻罪、加重強制性交罪、乘機性交猥褻罪提起公訴。

檢方痛斥，該男身為女童老師且明知教室有監視器，仍為滿足一己性慾，利用女童天真瀾漫與其信任感，多次對她們強制猥褻，視幼兒園女童為玩物，惡性重大，事後雖坦承部分犯行，但未能與被害人家長達成和解或表達歉意，犯後態度難謂良好，請予從重量刑。

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(中時 )