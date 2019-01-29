空服員工會控不當約談 長榮反擊了

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桃園市空服員職業工會今再指控長榮航空不當約談空服員，造成該名空服員心理受創，要求桃園市勞動局介入調查。長榮稍早聲明，並無不當約談，反批工會炒作議題，直接訴諸社會大眾反而造成更多人關注假影片，只會讓當事人受到更大的傷害。

長榮航空表示，對於與工作無關的檢舉，都是基於保護員工及從旁協助釐清事實的立場進行關心，預防不實謠言擴大，並無不當約談。相關事件不僅損害當事人聲譽，也已影響在長榮航空任職的全體員工，所以公司在第一時間必須做出查證。

長榮強調，約談目的意在查證，接到這樣的檢舉就火速向當事人做最直接的求證，避免謠言擴散讓當事人遭受到更大的傷害，此事涉關空服員的名節，公司已極盡小心謹慎，若過程中仍有未盡周延之處，公司將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

長榮也批評空服員工會，直接將此事訴諸社會大眾，造成更多人關注引發當事人更大的傷害，卻又要求長榮航空道歉，其作為實難令人認同。長榮也呼籲外界，不要誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

對於工會提出的「公傷假」爭議，長榮航空說，全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範。員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局之判定核放。

至於農曆春節期間為疏運高峰期，飛機維修品質不能因春節而降低品質，故早與負責第一線維修工同仁，協商於春節期間按班表出勤，但不會未經協商就拒絕同仁的休假申請。經查，雖有少部分主管在未完全清楚公司相關規定下，要求所屬在作業尖峰特定期間禁休特休，也經溝通確認後更正。

(中時 )

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