團客帶肉旅行社連坐罰 葉毓蘭虧蘇貞昌法律人竟迷信…

行政院長蘇貞昌指示研議下，未來團客帶肉闖關，旅行社及導遊恐怕連坐被罰。（圖／中時資料照陳麒全攝）

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中時電子報

防範非洲豬瘟入侵，蘇內閣可能有新做法，如有團客被查獲帶豬肉產品闖關，導遊及旅行社應負連帶責任，最重可能開罰15萬。此言一出，旅遊業者反彈，前警大教授葉毓蘭更批蘇貞昌，「虧您還是法律人，連最起碼的民主法治ABC都忘了，竟然迷信連坐法」。

權責不分的政府，讓人覺得可怕。旅行業者表示，國內導遊及旅行社無法檢查旅客行李，而且旅客入關後，他們才會碰到客人，政府卻要他們連坐被罰，非常可笑。葉毓蘭在臉書PO文表示，蘇貞昌是法律人，竟然「連最起碼的民主法治ABC都忘了」，

葉毓蘭還說，「現代人連父母的話都不聽了，會聽旅行社業者和導遊的話？照您（蘇貞昌）的邏輯，如果連坐法有用，警察機關的貪凟及酒駕，早該消聲匿跡」，如果迷信連坐法有效，那「就下更猛的藥吧：直接宣布進入緊急時期，敢帶豬肉入境，一律拘留15天，如何？」

網友在葉毓蘭臉書留言，相信「會有髮夾彎」。雖然將非洲豬瘟病毒阻絕於境外是重中之重，但參考其他國家阻絕疫情方法，應該沒有對當地旅行社祭出連坐法這招，「真的是腦殘政府，要叫導遊對旅客搜索及附帶搜索嗎」、「旅行社及導遊是要先把遊客當犯人 行李先搜索ㄧ遍 確定沒豬肉製品 才能帶團入境 是這概念吧」。

(中時電子報)

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