回應習五條 學者：籲陸追求自由、民主、均富

2019年01月29日 15:18 旺報 潘維庭

日前陸方拋出「習五條」引發台灣對未來兩岸關係的討論。台大國發所教授葛永光29日指出，我們應以三民主義回應，才能有優勢、主動，而非被動消極，呼籲大陸要成為自由、民主、均富的生活方式，再來談當前的「兩個一中」會不會變成「一中」；從胡錦濤到習近平都說中共才是孫中山志業正統繼承者，中華民國憲法也是基於三民主義，追求自由、民主與均富，「若兩岸都能從三民主義思考出發，就有對話基礎。」

前副總統呂秀蓮29日邀集各方學者進行第二場「藍綠講堂」，討論「一中、兩中、一中一台」，由國家展望文教基金會董事長彭百顯主持，台大國發所教授葛永光、東華大學教授施正鋒、輔仁日文系教授何思慎、台灣國際法學會副秘書長林廷輝與談。

葛永光表示，蔣經國曾提過「三民主義統一中國」，曾是跨黨派的全民共識，包含康寧祥、黃信介都參加過三民主義統一中國大同盟運動，這套制度、生活方式追求自由、民主、均富，藍綠都會有共識。

他直指，目前的現狀是中華人民共和國和中華民國「兩個一中」，要不要走向共同一中，是要看大陸的制度與生活方式，能不能趨近台灣。

葛永光也表示，他常對大陸朋友說，中華民國是兩岸一個重要的連結，你們不應該消滅中華民國；對台灣人也強調，中華民國是2300萬人的護身符。中華民國自1912年建立至今沒有被消滅，一直存在，「至少在台灣來講，要建立一個共識，即中華民國的認同」。他認為，若民進黨可以讓支持者認同中華民國，「台灣共識」就沒有問題。

葛永光也強調，兩岸的統合符合2300萬人利益，統合有很多模式。如何「統中有獨、獨中有統」，能保障台灣人的利益，大多數人也比較能接受。

他指出，從胡錦濤到習近平，中共都說自己是孫中山志業正統繼承者；中華民國憲法也基於三民主義，追求自由、民主、均富，兩岸若都能從三民主義思考出發就有對話基礎，一起思考如何走向統合，就可能有方案出來。

何思慎則強調，「中國要大於中華人民共和國，中華民國要大於台灣」，中共不該獨占中國的定義，台灣人說我是中國人，也不應該被變成就是中華人民共和國的公民。

何思慎解釋，政治上我們未必認同中共和中華人民共和國，但我們自己的總統府還高懸孫中山肖像，也唸國父遺囑，「求中國之自由平等」，那我們是不是中國人呢？

何思慎也建議蔡總統，不用把中國、中國人掛在嘴邊，但應從行為裡向對岸拋出訊號，即不否認中華民國跟中國的關係，「孫中山是中國人，掛他的像，我們當然是中國人」。

何思慎也表示，綠營部分人士因暫時無法獨立，選擇進入中華民國體制，但中華民國憲法是一中憲法，不能選擇進入體制後，卻在政治上否認一中，「民進黨裡面有人要把中華民國推翻掉，會讓國家陷入危險」。他認為，進入體制後，憲法就是我們的共識，只要憲法沒改之前，就依應憲法辦事，否則「手捧飯碗又要把飯碗打破，很矛盾。」

(旺報 )