空姐荷蘭賣淫？被指不當約談 長榮航空回應了

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會、華航企業工會、臺灣航太修護產業工會抗議長榮航太直接公告限制員工在春節請特休。（賴佑維攝）

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桃園市空服員職業工會等4個工會29日前往桃園市政府抗議，並爆1名長榮航空服員被黑函指在荷蘭賣淫，為此遭公司約談3小時。長榮航空回應，對於工作無關的檢舉，是基於保護員工、從旁釐清角度關心，並無不當約談。

長榮航空表示，相關事件不僅損害當事人聲譽，也影響在長榮航空任職的全體員工，所以公司在第一時間必須做出查證。公司約談目的意在查證，接到這樣的檢舉就火速向當事人做最直接的求證，避免謠言擴散讓當事人遭受到更大的傷害。此事涉關空服員的名節，公司已極盡小心謹慎之事。若過程中仍有未盡周延之處，公司將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

長榮航空又說，對於影片事件，桃園市空服員職業工會直接訴諸社會大眾，造成更多人關注引發當事人更大的傷害，但卻要長榮航空基於保護空服員名節，小心謹慎所進行的查證作為道歉，其作為實難令人認同。同時，長榮航空也希望外界不要再誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

針對空服員工會抗議，長榮航空不讓員工於春節等時段休特休假。長榮航空回應，全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範，並會依法核放。特定日期的休假申請，致有缺員派遣之虞，公司盡最大努力協商員工出勤，以確保航班運作無虞。針對未確認個人班表致缺勤的個案，公司已提供改補其他假別的申請流程，並持續溝通中。所有員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局之判定核放。

長榮航空也強調，為了飛航品質，早與負責第一線維修工作之同仁協商於春節期間按班表出勤，但不會未經協商就拒絕同仁的休假申請。經查，雖有少部分主管在未完全清楚公司相關規定下，要求所屬在作業尖峰特定期間禁休特休，也經溝通確認後更正。

(中時 )

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