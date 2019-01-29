空姐荷蘭賣淫？被指不當約談 長榮航空回應了

2019年01月29日 15:37 中時 賴佑維

桃園市空服員職業工會等4個工會29日前往桃園市政府抗議，並爆1名長榮航空服員被黑函指在荷蘭賣淫，為此遭公司約談3小時。長榮航空回應，對於工作無關的檢舉，是基於保護員工、從旁釐清角度關心，並無不當約談。

長榮航空表示，相關事件不僅損害當事人聲譽，也影響在長榮航空任職的全體員工，所以公司在第一時間必須做出查證。公司約談目的意在查證，接到這樣的檢舉就火速向當事人做最直接的求證，避免謠言擴散讓當事人遭受到更大的傷害。此事涉關空服員的名節，公司已極盡小心謹慎之事。若過程中仍有未盡周延之處，公司將虛心檢討，但此制度仍有存在必要性。

長榮航空又說，對於影片事件，桃園市空服員職業工會直接訴諸社會大眾，造成更多人關注引發當事人更大的傷害，但卻要長榮航空基於保護空服員名節，小心謹慎所進行的查證作為道歉，其作為實難令人認同。同時，長榮航空也希望外界不要再誤信與散播不實傳言，對當事人再度造成傷害。

針對空服員工會抗議，長榮航空不讓員工於春節等時段休特休假。長榮航空回應，全體員工申請特休、公傷假或是其他假別，都有程序規範，並會依法核放。特定日期的休假申請，致有缺員派遣之虞，公司盡最大努力協商員工出勤，以確保航班運作無虞。針對未確認個人班表致缺勤的個案，公司已提供改補其他假別的申請流程，並持續溝通中。所有員工申請公傷假檢附證明後，公司均會協助提出申請，並會依勞保局之判定核放。

長榮航空也強調，為了飛航品質，早與負責第一線維修工作之同仁協商於春節期間按班表出勤，但不會未經協商就拒絕同仁的休假申請。經查，雖有少部分主管在未完全清楚公司相關規定下，要求所屬在作業尖峰特定期間禁休特休，也經溝通確認後更正。

(中時 )