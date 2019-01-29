流感再添6死 12歲女童併發腦炎3天喪命

2019年01月29日 15:19 中時 陳志祥

國內流感疫情大爆發，上周門急診就診躍上10萬人次，新增6例死亡病例、包括中部12歲女發病3天因腦炎死亡，春節假期同樣進入流感高峰期，疾管署憂心重演3年前春節急診「大塞車」的盛況。

上周（1月20日至1月26日）類流感門急診就診10萬1809人次，較前一周上升7.1％。上周新增55例流感併發重症病例，主要為A型流感，以H1N1為主，並以65歲以上（26例，佔47％）、50至64歲（15例，佔27％）2個年齡層占多數。

另外，新增6例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於12歲至84歲，其中4例有慢性病史，5例感染H1N1、1例感染H3N2。疾管署防疫醫師林詠青表示，12歲死亡病例沒有慢性病史，主要是併發腦炎，有抽搐、發紺，最後腦幹遭到侵襲，腦水腫死亡。

疾管署副署長羅一鈞指出，日本也有小孩發病時莫名大叫、抽筋的病徵，今年國內從去年10月以來的流行季已有3名小孩死於流感併發腦炎，包括去年10月南部的8歲男孩、發病2天死亡，去年11月東部2歲女童、發病4天死與上周中部的12歲女童。

羅一鈞說，今年流行季小孩併發腦炎的機率高，病程快速惡化，日前中國大陸廣東省、香港等地也有出現腦炎病例，疾管署將提醒全國醫生注意小孩的流感發病徵兆。

國內自2018年10月1日起累計349例流感併發重症病例（179例感染H1N1、149例感染H3N2為多），其中27例死亡（15例H1N1、12例H3N2）。林詠青表示，民眾如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆就應該儘速至大醫院就醫。

由於農曆春節長假將至，疾管署推估除夕至初五急診類流感就診將達2萬8000至3萬9000人次，與去年人次（3萬9000人次）相當。羅一鈞認為，很有可能出現3年前A流在春節大爆發，就醫民眾擠爆各大醫院急該室的狀況，國人不要輕忽疫情。

(中時 )