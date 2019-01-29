促轉會代主委出席政治犯殯葬彌撒

2019年01月29日 15:17 中時 季節

促進轉型正義委員會代理主委楊翠與高天惠委員，29日出席政治受難者林昭明的殯葬彌撒

林昭明是桃園角板山泰雅族原住民，族名WatanTanga，本（1）月23日逝世，享年89歲，今（29）日於桃園市復興區三民天主教堂舉行殯葬彌撒。促進轉型正義委員會楊翠代理主委與高天惠委員出席殯葬彌撒，並向其家屬表達哀悼與慰問之意。

促轉會指出，林昭明是原住民白色恐怖政治案「湯守仁案」中林瑞昌（LosinWatan）的姪子，就讀建國中學時，林昭明曾寄居於林瑞昌寓所，他們是台灣原住民運動的先驅，為爭取原住民的政治地位及權益而遭到迫害。

促轉會表示，林昭明與台北師範同學趙巨德、高建勝等人本於原住民知識青年對民族自覺、自治的精神，研究原住民文化、發展山地經濟，計畫以實現原住民族自治為目標，組織「台灣蓬萊民族自救鬥爭青年同盟」。白色恐怖期間林昭明因此遭控「預備於匪幫攻台時為內應」，被判處15年有期徒刑，褫奪公權10年，且全部財產除酌留其家屬必須生活費外均沒收。直到2018年10月5日，促轉會公佈第一波刑事有罪判決撤銷名單，林昭明的罪名才獲得平反。

促轉會委員高天惠表示，同一世代的泰雅族菁英（尤其是台中師範、台北師範的原住民師範生），因為與林昭明及蓬萊案其他案件當事人互為親友關係而受牽連，成為當局後續嚴密監控對象，紛紛因案入獄。

促轉會代理主委楊翠表示，原住民族人之間緊密的親族關係和人際網絡，容易因為一人受難致使整個親族遭受牽連，因此我們在不同政治案件的原住民當事人當中，發現互相具有緊密的親屬網絡。以湯守仁案為起點，多件桃園、新竹地區的原住民族政治案件，都有林昭明的親友在其中。除了表示林昭明在原住民政治運動中的顯著角色之外，也可以看見原民案件與一般白色恐怖案件不同的地方。促轉會將持續為威權統治時期的政治受難者平反，並持續收集原住民的政治受難案件，讓社會大眾對於威權統治時期的原住民族情境有更全貌認識。

(中時 )