影》女被撞母跪泣求償 引公憤! 肇事者被肉搜遭蛋洗

2019年01月29日 15:32 中時 陳世宗 、影音／ 黃鈺潔 、影音／

王男停在住家附近的座車今天上午發現遭人蛋洗！（陳世宗翻攝）

王男自小客車的引擎蓋、車頂、前後玻璃及左車側，全都佈滿蛋液。（陳世宗翻攝）

王姓男子4年前駕車在西屯區福康路撞上步行的黃姓女子，被依過失傷害判刑4個月，民事須賠償對方51萬多元！黃女姑姑在臉書社團「爆料公社」指控，姪女至今仍有腦血管疾病後遺症，肇事者至今仍分毫未賠，並PO出姪女母親下跪求賠償的畫面，引發網友公憤！

王男停在住家附近的座車29日發現遭人蛋洗！王男在父親陪同下前往西屯派出所喊冤，表示他一直有賠償誠意，但雙方對分期金額無法達成共識，已經聯繫西屯區調解委員會，邀約對方家屬出面協調，希望外界可以理性看待。

警方指出，黃姓女網友在《爆料公社》控訴指出，她姪女在2015年1月11日早上5點50分許，上班步行經台中市福康路口、台灣大道四段行人穿越道，遭王姓男子高速衝撞導致顱内出血、腦中線偏移，一度病危，現在仍留有腦血管疾病後遺症。

王男負有全部肇責，聲明每月只能賠5000元，法官也居中協調；王男卻不理賠，王男當油漆工每天工錢2500元，且有能力買新車與花得起改裝車費用。黃女並PO出姪女母親下跪求賠償的畫面，引發網友公憤肉搜；還有人留言疾呼：「台中的朋友，一場私法正義應該要起義了吧？」

警方表示，31歲的王男今天上午發現他停放在住家附近的自小客車遭到蛋洗，引擎蓋、車頂、前後玻璃及左車側全都佈滿蛋液；王男擔心恐殃及家中妻小，在父親陪同到派出所備案，希望警方加強巡邏。

警方指出，王男警訊說肇事造成黃姓女子受傷深感歉意與悔意，對汽車遭蛋洗也不會提告，但希外界能夠理性看待，他絕對不是不賠錢是因和對方至今，對於分期金額尚未達成共識，對方也沒有電話可聯繫，才會拖至現在；已聯繫西屯區公所調解委員會，請其代為轉知對方家屬協調，讓分期支付賠償金，可以盡快履行。

(中時 )