找外勞看護幫忙顧店？新北市勞工局提醒切勿違法

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農曆春節將近，新北市政府勞工局提醒，雇主應遵守《就業服務法》規定，家庭看護工僅能從事照顧工作及被看護人相關的生活照料清潔工作；工廠也只能從事申請聘僱許可的項目工作，如果指派所聘僱的外勞從事許可以外工作，最高可罰15萬元。

另外，勞工局也指出，許多雇主因拚經濟急缺人手，未加詳查即僱用他人所申請的外國人，甚至誤以為只要持有合法居留證或留學生，即可在台工作，這些都是非法聘僱，最高可罰75萬元，同時也強調，雇主常認為沒給外國人薪水，就不算僱用，但不管是友誼的幫忙、以為用打工換取食宿不會違法，均已構成非法容留，依然觸法。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市外勞人數近10萬人，高居全國第三，經統計2018年度外勞檢查裁罰案件共有685件，其中案件以「僱用非法或他人申請的外勞」有315件（占45.99％）、「外國人未經雇主申請許可，在臺工作」有117件（占17.08％）、「雇主未經許可非法容留外勞」有82件（占11.97％）及「雇主指派所聘僱的外國人從事許可以外工作」有56件（占8.18％）最為常見。

雇主聘僱外國人依法必須向勞動部申請許可，就連國外留學生也需要申請工作許可，所以聘僱前記得檢查外僑居留證、學生證及工作證才行。如果聘僱的是新住民朋友，雖不須向勞動部申請許可，但要查驗居留證、護照及依親戶籍資料等「正本」證件，並仔細核對相片及身分資料，以免聘僱到假冒新住民身分的非法外勞從事工作。

(工商 )

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