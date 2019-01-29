韓國瑜支持王金平？綠媒老董：喬王出手高雄超大交易

透過擔任商業總會名譽理事長的前立法院長王金平他居中促成，商業總會理事長賴正鎰(後方)帶著458名企業老闆們26日南下高雄找投資商機，爭相想要市長韓國瑜幫忙覓土地，創造就業機會，跟著高雄發大財。(圖/本報資料照，劉宥廷攝)

友善列印
中時電子報
綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。(Youtube截圖)
綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。(Youtube截圖)

爾虞我詐的國民黨2020總統提名人之爭裡，當紅炸子雞韓國瑜被爆支持前立法院長王金平選大位。綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。所以由韓國瑜領頭，加上王金平、陳菊形成一個新的高雄幫。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。

自從韓國瑜創造了史上最勵志的「高雄奇蹟」後，台灣的政治與選舉幾乎可以說已經沒有什麼絕對不可能的事了，許多人與事的變化往往就是會出人意表，令人拍案驚奇。在目前仍陷入一片混沌、爾虞我詐的國民黨2020總統提名人之爭裡，前立法院長王金平就是一匹不容忽視，也頗堪玩味的黑馬。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在《關鍵時刻》斬釘截鐵說，韓國瑜支持王金平選總統。他說，高雄政壇重量級好朋友私下告訴他，最重要關鍵在王金平扮演了他最擅長的角色，就是「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易，讓眾人非常驚訝。

吳子嘉說，這不是他杜撰，王金平知道這件事後，也責怪他的重量級朋友，怎麼在外面講這句話?事證就是，議員質詢韓國瑜時，新潮流議員全面熄火，但非新潮流議員，例如陳致中等負責交火，新潮流在旁邊戳氣球，動手不動口，這是很有趣的畫面。

吳子嘉表示，另外一件事就是陳菊愛將楊明洲擔任秘書長這件事，秘書長要批掉80%的市政府公文，剩下20%往上呈，所以這是很重要的一個位置。即使韓國瑜安排了局長，底下很多科長、副局長等，其實都是原來老公務員系統。這些人在陳菊12年執政之下，已經形成一個穩定的派系跟系統。所以楊明洲非常重要，有安定跟管理公務員能力。

吳子嘉說，這變成了陳菊、王金平、韓國瑜，在一個微妙的組合中，合作經營高雄市。 一個新高雄幫現在成形了，幫主就是韓國瑜。韓國瑜要鞏固高雄幫的力量，要把高雄市經營成功，他一定不希望有任何紛爭。

主持人劉寶傑說，所以韓國瑜說，一分拚政治，99分拚經濟。然後他不去清算前朝，陳菊也善意把資源全部和平轉移，中間關鍵角色是王金平?吳子嘉說，王金平把他喬好，是多麼偉大的一件事情。高雄市現在能一直談很多經濟構想，民進黨也沒有大力刁難，是很有趣的一個現象，韓國瑜支持王金平是沒有問題的。韓國瑜經營高雄市成功，可以讓國民黨聲望提高，所以他是重大輔選角色。

但PTT網友對吳子嘉這番話並不是很認同，網友留言「這麼唬爛的劇情~可以轉去看龍捲風了」、「韓總支持王金平，我聽吳子嘉在唬爛」、「藍營有點智商的都不會支持 黑金平出來」、「吳董出招了」、「韓國瑜不鳥吳子嘉的打菊策略 吳就要抹他跟菊同流合污吧」、「吳董佈了那麼久的局，開始帶風向了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

促轉會代主委出席政治犯殯葬彌撒 這事讓韓粉怒了！號召包圍韓國瑜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。