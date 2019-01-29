韓國瑜支持王金平？綠媒老董：喬王出手高雄超大交易

2019年01月29日 15:19 中時電子報 邱珮畇

綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。(Youtube截圖)

綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。(Youtube截圖)

爾虞我詐的國民黨2020總統提名人之爭裡，當紅炸子雞韓國瑜被爆支持前立法院長王金平選大位。綠媒老董吳子嘉昨晚在政論節目爆，因王金平扮演了「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易。所以由韓國瑜領頭，加上王金平、陳菊形成一個新的高雄幫。但吳子嘉這番話讓網友覺得「有夠唬爛」，很多人表明不相信他。

自從韓國瑜創造了史上最勵志的「高雄奇蹟」後，台灣的政治與選舉幾乎可以說已經沒有什麼絕對不可能的事了，許多人與事的變化往往就是會出人意表，令人拍案驚奇。在目前仍陷入一片混沌、爾虞我詐的國民黨2020總統提名人之爭裡，前立法院長王金平就是一匹不容忽視，也頗堪玩味的黑馬。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨晚在《關鍵時刻》斬釘截鐵說，韓國瑜支持王金平選總統。他說，高雄政壇重量級好朋友私下告訴他，最重要關鍵在王金平扮演了他最擅長的角色，就是「喬王」，喬了「陳菊和平轉移政權給韓國瑜」，這是非常大的一個交易，讓眾人非常驚訝。

吳子嘉說，這不是他杜撰，王金平知道這件事後，也責怪他的重量級朋友，怎麼在外面講這句話?事證就是，議員質詢韓國瑜時，新潮流議員全面熄火，但非新潮流議員，例如陳致中等負責交火，新潮流在旁邊戳氣球，動手不動口，這是很有趣的畫面。

吳子嘉表示，另外一件事就是陳菊愛將楊明洲擔任秘書長這件事，秘書長要批掉80%的市政府公文，剩下20%往上呈，所以這是很重要的一個位置。即使韓國瑜安排了局長，底下很多科長、副局長等，其實都是原來老公務員系統。這些人在陳菊12年執政之下，已經形成一個穩定的派系跟系統。所以楊明洲非常重要，有安定跟管理公務員能力。

吳子嘉說，這變成了陳菊、王金平、韓國瑜，在一個微妙的組合中，合作經營高雄市。 一個新高雄幫現在成形了，幫主就是韓國瑜。韓國瑜要鞏固高雄幫的力量，要把高雄市經營成功，他一定不希望有任何紛爭。

主持人劉寶傑說，所以韓國瑜說，一分拚政治，99分拚經濟。然後他不去清算前朝，陳菊也善意把資源全部和平轉移，中間關鍵角色是王金平?吳子嘉說，王金平把他喬好，是多麼偉大的一件事情。高雄市現在能一直談很多經濟構想，民進黨也沒有大力刁難，是很有趣的一個現象，韓國瑜支持王金平是沒有問題的。韓國瑜經營高雄市成功，可以讓國民黨聲望提高，所以他是重大輔選角色。

但PTT網友對吳子嘉這番話並不是很認同，網友留言「這麼唬爛的劇情~可以轉去看龍捲風了」、「韓總支持王金平，我聽吳子嘉在唬爛」、「藍營有點智商的都不會支持 黑金平出來」、「吳董出招了」、「韓國瑜不鳥吳子嘉的打菊策略 吳就要抹他跟菊同流合污吧」、「吳董佈了那麼久的局，開始帶風向了」。

(中時電子報)