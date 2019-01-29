警政署春節期間加強金融機構安全維護

警方協調金融機構實施防搶演練，確保營業場所安全。(林郁平翻攝)

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鑒於年節前市場現金大量流動、金融交易熱絡，銀行、郵局、信用合作社及農會等金融機構易遭歹徒覬覦伺機行搶，為維護金融機構安全，防範治安事件發生，各直轄市、縣市警察局已依據「加強重要節日安全維護工作計畫」，將維護金融機構安全列為春節期間及前後指標性工作之一，事先與業者積極協調聯繫做好安全防護工作，以確保營業場所安全，預防犯罪發生。

警政署於春節期間要求各警察局，針對轄內金融機構全面進行檢測，對於整體環境重新檢視加強安全維護，並從空間設計、環境改變著手，強化自我防護功能並依據近年金融機構治安事件分析，針對轄內金融機構強盜、搶奪、竊盜案件發生情形及易發生時段，加強轄內中小型金融機構之勤務作為與宣導，提醒業者提高警覺，妥適規劃轄內各金融機構之巡邏、守望勤務或調整勤務部署，減少勤務交替間隙，主動協調金融機構實施防搶演練及員工自衛編組演練，全力配合並指導或提供改進意見，警民合作，強化防搶作為，以強化金融機構員工緊急應變能力。另春節期間，要求各警察機關協請業者補鈔時間強化保全人力，防止金融機構竊盜案件發生，並規劃巡邏警力，防制ATM提款機被破壞或被盜取現金。

刑事局提醒民眾，春節前後期間，民眾提領款項頻繁，應多加注意自身安全，若有發現金融機構周遭有可疑人事，應立即通報金融機構保全或行員，有明顯犯案動機則直接通報警方，以避免宵小輕舉妄動。

(中時 )

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