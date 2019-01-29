來硬的！一張筆記 美出兵施壓委國計劃曝光了

外媒意外發現國家安全顧問波頓的筆記上寫著「5000部隊到哥倫比亞」，恐是對現任總統馬杜洛施壓下台的軍事介入手段。（美聯社）

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中時電子報

自美國總統川普承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多為臨時總統後，多國跟進承認，導致委國出現兩個總統的僵局。早已視現任總統馬杜洛為眼中釘的美國，除了對委國國營石油公司祭出制裁之外，外媒意外發現國家安全顧問波頓的筆記上寫著「5000部隊到哥倫比亞」，恐是對現任總統馬杜洛施壓下台的軍事介入手段。

外媒意外發現國家安全顧問波頓的筆記上寫著「5000部隊到哥倫比亞」，恐是對現任總統馬杜洛施壓下台的軍事介入手段。

綜合29日外電報導，波頓（John Bolton）與白宮記者討論委內瑞拉危機時，懷中抱著一本黃色筆記本，眼尖的媒體發現筆記本上寫著「5000部隊到哥倫比亞」的字樣，令人聯想美國是否可能出兵至此，以軍力施壓馬杜洛（Nicolas Maduro）下台。不過，一名匿名官員表示「我們沒看見任何支持」（美方）可能派兵至哥倫比亞的跡象，美軍南方司令部也未立即回應置評要求。

同日，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，美國針對委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）實施制裁，並預計將其收益轉移給瓜伊多（Juan Guaido），這是擴大施壓委國總統馬杜洛的最新舉措。他還說，委國最重要的海外資產、PDVSA在美國的子企業西特哥石油公司（Citgo Petroleum Corp）只要其收益存入美國的限制提領帳戶，就能繼續營運。委內瑞拉國營石油公司是石油輸出國家組織（OPEC）成員國委內瑞拉的最大收入來源。

委國總統鬧雙胞進入第5天。國內方面，獲得軍方支持的現在總統馬杜洛仍與自稱臨時總統的反對派領袖瓜伊多形成僵局；雖然瓜伊多呼籲軍方倒戈，但馬杜洛28日仍檢閱軍隊裝備，顯示其牢牢掌控軍權。國際方面，中南美洲與歐盟多國紛紛選擇支持瓜伊多，但墨西哥、古巴、土耳其、中國大陸與俄羅斯則支持馬杜洛，其中俄羅斯更是大力聲援，先前甚傳俄國準備派遣傭兵保護馬杜洛的維安。委內瑞拉政局分裂，更快速地演變成國際社會彼此對立的政治競技場。

(中時電子報)

文章來源：John Bolton's notes on '5,000 troops to Colombia' spark speculation about military intervention in Venezuela

文章來源：Exclusive: Venezuela's PDVSA orders prepayment for U.S.-bound oil cargoes - sources

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