健保理念納國小五年級南一版習作

2019年01月29日 15:30 中時 魏怡嘉

健保署為健保理念納入國小國語教材，邀約南一、康軒、翰林共同推廣，繼日前翰林版國小國語課本第十冊日前獲教育部國家教育研究院審定通過後，南一版也同樣在國語課本第九冊的習作編入健保相關題材，健保署長李伯璋表示，今年秋天升上國小五年級的學童就可以讀到，進而了解健保的核心價值，並透過認識「健康存」，學習如何自我健康管理與關心長輩的健康，進一步掌握「健康是人生最大的財富」的意義。

李伯璋指出，唯有健保教育向下扎根，才能達到健保永續經營的願景，去年初即分別拜訪教育部、國民教育署以及發行國民小學國語課本的翰林、南一、康軒等出版公司，期待下一代能經由課文的學習，老師的教導及師生的討論，從小便能內化「珍惜健保，正確就醫」的理念。

李伯璋表示，在拜會過程中，非常感謝潘文忠部長及出版公司的鼎力支持，願意把健保題材納入國語教科書，並且在相關課程內容的審定過程中順利通過，從一０八年度起，也就是今年的秋天，五年級學童便可以在國語課本及習作中，認識全民健保。

南一書局總經理蘇偉銓表示，教育是百年大計，非常佩服李署長的高瞻遠矚，因此在國小五年級上學期國語習作改版的過程中，決定在第一課就開宗明義介紹全民健保的意義，藉由小學國語文教材使珍惜健保資源的觀念向下扎根，讓小朋友明瞭健保是收集眾人應繳的保費，提供生病的人各種醫療服務，而全國的大小醫院及診所則是讓這項制度穩定運作的螺絲釘。

蘇偉銓指出，習作的第二課則藉由生活周記的形式介紹「健康存摺」，透過小朋友回到爺爺家，爸爸關心爺爺奶奶的血壓狀況，再由媽媽說明「健康存摺」的功能與優點，且經由手機就能快速掌握自己的健康大小事。讓孩子從小建立正確觀念，了解「健康存摺」的功能與優點，進而回去影響家人，加強自我健康照護的能力。

(中時 )