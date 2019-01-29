扯！正義旅客踢爆：暖冬遊補助 變飯店提款機

2019年01月29日 15:34 中時電子報 莊楚雯

網友以1200的價格入住飯店，但店家的發票卻是寫1500元。(翻攝自 爆料公社)

交通部觀光局擴大國旅暖冬方案，自由行每房最高補助1500元，限定平日。但疑似有業者浮報房價，讓遊客氣到 PO網，怒批「政府的美意，成了飯店提款機。」到最後民眾還是以原來的價格住宿，補助的錢全落到業者口袋。

一名網友將她的遭遇PO到「爆料公社」，說她到台中找飯店時，找了間旅館問價錢，一開始櫃檯說，有一人500元的八人通舖空房，但過了一會兒櫃台改口「今天一人入住要600元，因為假日！」原PO回答「今天是星期四，平日啊」，誰知櫃台又改口「八人通舖沒了，只剩兩人房一人600。」讓原PO很疑惑，為何櫃台要把平日硬說成假日，說有一人500元的通鋪之後又說沒有？

講到後來店家解釋不了，直接轉移話題，「不然政府現在有暖冬旅遊補助，我們要不要用？」最後原PO以1200的價格入住，但店家的發票卻是寫1500元，與實際金額差了300塊，直到原PO查詢補助方案反問，「店家才心不甘情不願重開發票。」

對此，原PO說「雖然只有300塊的價差，但這是納稅人的錢，然而有多少店家是這樣回覆消費者？這樣跟政府請款？」感嘆「政府的美意，成了熟知遊戲規則人的提款機…」，補助到最後都落入業者手中，消費者還是用原來該給的錢消費。

(中時電子報)