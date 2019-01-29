妹子為滿足「慾望」買10杯飲料送警局 真正原因讓人揪心

2019年01月29日 15:52 中時電子報 張達智

一名女網友自述為了「滿足花錢的慾望」，凌晨4時買了10杯飲料送到警察局。這個看似「莫名其妙」的行為，背後真正原因是，女網友當時陷入極端痛苦情緒，需要立刻做什麼事來抒解情緒，而她腦袋想到第一件事情就是「花錢解決」。這番告白讓近萬網友看了好心痛，紛紛留言給她「抱抱」。

女網友在社群媒體Dcard上發表《我買十杯飲料到警局》一文，說自己在早上大概4點多的時候，買了10杯飲料送到警局，她將飲料放在桌上向警察說「我心情不好想花錢，買了飲料，你們要嗎？」。

警察關心詢問「你住附近嗎？怎麼了？這麼晚？」，原PO嘴上回「沒事，我很好」，但心裡真正的OS卻是：我幾個小時後要去找我的主治醫生了，我的精神科主治醫生。

原PO表示當時其實很痛苦、很累、很無助，幾小時前吃了安眠藥，拿美工刀割了手臂後睡著然後被吵醒，情緒依舊不穩，最後拿了一張1000出門，買了飲料。

原PO說警察一定覺得很莫名其妙，為什麼大半夜一個女生送飲料。她說自己心情不好又想馬上花錢，所以覺得買東西去給警局、一些急診室的醫生、護理師任何24小時都有在工作很辛苦的人都好。

署名「臺灣警察專科學校 行政警察科」的網友回應原PO說「警察會很感謝這麼冷的天有人送熱飲過來啦～甭想那麼多，不過心情不好 不要用自殘的方式來解決還有其他更好的方式來發洩的！加油！！」。

更多網友說「我就想抱抱妳」、「辛苦你了，加油（抱~）」、「你真的好棒、做得很好」、「看的出來你在如此苛刻的情況做的事都是替別人著想過XD」。

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