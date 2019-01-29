春節連假國道預測　初二南下、初四北上最塞

2019年01月29日 16:12 中時 陳祐誠

今年春節連續假期長達9天，國道疏運再度面臨考驗，交通部高公局預估，初一至初三是南下車流最多的時候，北上車流則出現在初三至初五。其中初三因同時出現南、北向車潮，交通量很可能創下歷史新高。

高公局上周已宣布，2月2日至10日，每天凌晨0至5時暫停收費，另有開放路肩、入口匝道儀控等措施。西部國道則要注意，初三、初四下午1時至晚間6時，國1北上高雄端至湖口、國3北上九如至大溪路段，將實施高乘載管制。

根據高公局預測，2月2日連假首日的交通量達110百萬車公里，其中南下車流居多，3日及4日（除夕）交通量較少，尤其除夕是9天連假中交通量最低的一天。5日（初一）起南下車流明顯增加，6日（初二）更有回娘家與出遊潮，南下交通量是平日1.7倍。

7日（初三）國道將達到雙向最大量，南下68、北上72百萬車公里，8日（初四）因大家提前返家準備開工，會是北上車流最多的一天。

高公局表示，觀察歷年春節連假，北返車流集中於初三、初四，而透過ETC大數據分析，北返車流通常集中於下午時段才出發，因此今年把北上高乘載管制時段，從過上午改為下午。

高公局分析，2日至6日上午，國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林較塞，交通時間是平日3至5倍。

7日至10日下午，國1西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋、國3關西至大溪、大山至香山、竹三至中興、霧峰系統至霧峰、國5頭城至坪林較塞，行車時間是平日3至7倍。

(中時 )