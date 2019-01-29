遭禁賽8年 舉重女將林子琦告中華奧會

舉重女將林子琦不服遭禁賽8年，向行政法院聲請停止執行。（王己由攝）

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我國舉重女將林子琦，3年前接受國內賽外檢測被驗出含有禁藥成分，因為是累犯，遭追加禁賽8年並取消積分、獎金，中華奧會將此項處分函知全國舉重協會，林子琦認為中華奧會無權執行國際仲裁庭的決議，認為中華奧會侵害她人格權，提告防止侵害等，台北地方法院今(29)日開庭辯論終結，定2月27日上午宣判。

林子琦是2014年仁川亞運女子63公斤級金牌，2016年6月例行藥檢時，被驗出體內含有類固醇，中華奧會原本處以禁賽2年，但CAS去年11月宣布因她是累犯，追加為禁賽8年。面臨長達8年的禁賽期，執行期滿等同林子琦的選手生涯幾乎畫下句點。她因此雙管齊下提出相關訴訟尋求救濟，除本案向台北地院提告並請求假執行，也向台北高等行政法院聲請停止執行，北高行也已開過庭。

北院今日開庭，林子琦所受禁賽8年處分，是由世界反運動禁藥組織(WADA)，向運動仲裁法院(CAS)聲請仲裁，但林委任律師黃國鐘主張，CAS的仲裁決定，應向我國法院聲請承認及執行，才有執行力，中華奧會拿著沒有執行力的仲裁決定來向全國舉重協會執行，「這是拿雞毛當令箭，於法無據」，侵害林子琦的名譽權和參賽權利。

中華奧會委任律師反駁，中華奧會無權決定派那位選手參加國際賽，是由各單項協會決定，且中華奧會只是將仲裁結果發函告知舉重協會，並非執行仲裁。惟林的律師指出，中華奧會有權決定補助舉協的金額，舉協必須聽從中華奧會，依中華奧會的函文指示而不敢替林子琦報名參賽。全案已辯結，定2月27日上午11時宣判

(中時 )

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