粉紅櫻花炸滿天！北部賞櫻景點在這裡

受到氣溫的影響，全台各地的櫻花都會隨著氣溫的變化而影響開花的時間，但已經有不少「粉紅櫻花」已經陸續炸開，小編也首先整理了「北部」的櫻花景點準備攻占你的IG、FB，若你還不知道過年走春要去哪賞櫻，那就要好好抄筆記！
▍台北市
●一江公園
位於台北市中山區的一江公園，雖然占地不算太大，但在盛開時依然有不少的民眾前往賞櫻，附近的居民更能隨時在櫻花樹下野餐XD
●陽明山平菁街
只要時間一到，一整條平菁街都是滿滿的桃紅色吉野櫻，每年也擠滿了大批遊客前往拍照打卡，若想賞櫻的民眾建議搭乘大眾交通運輸工具，或是一早上山才能避開可怕的塞車潮喔！
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櫻花的最後一張 也是最愛的一張 大家看雪 我看櫻花 📍陽明山。平菁街 📷Olympus OM-D EM10 mark II MZD 45mm 1.8f #sakura #flowers #桜 #taiwan #taipei #bpintaiwan #exploretaiwan #vscocam #yangmingshan #photography #view #olympus #em10markii #olympustwshare #写真好きな人と繋がりたい #instagood #instalike #life #travel #陽明山 #平菁街 #45mmf18 #櫻花 #minimal_taiwan #photographylovers #iseetaiwan #viewtaiwan #traveltaiwan #canon #canon750d
●陽明山東方寺
有別於平菁街的人潮壅擠，這裡算是不少遊客的秘密景點，也是完全市淨化心靈的好地方，不但可以一次欣賞寺廟與櫻花相互輝映的美景，還有機會與盛開的紫藤花拍一張喔！
▍新北市
●北投櫻花隧道
這段路短短的200公尺內就種植將近1000棵櫻花樹，盛開時鋪天蓋地的粉櫻充滿視線，美到一個不行。
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北投櫻花隧道🌸🏯 #nature#naturegram#natureshot#naturewalk#naturelover#natureaddict#naturehippys#naturelovers#naturesbeauty#nature_shooters#natureaddictsun#nature_perfection#naturephotography#outdoor#roadtrip#mountain#view#selfie#selfies#tree#beautiful#vscocam#instaday#instasize#cherryblossom#instaphoto#instamoment#selfieday#selfiegram
●北投復興三路(夜櫻)
晚上還有夜間賞櫻的活動，大家千萬別錯過！
●烏來
每到假日就擠滿人的烏來老街，過年更是擠滿人潮，因為來到這裡不但可以吸收芬多精，也能看到滿滿的櫻花喔！
●天元宮
天元宮的櫻花就不用我多說，因整座山坡種滿了櫻花，盛開時與傳統的宮廟建築形成強烈的對比，也是不少外國觀光客必來的景點之一。
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#WujiTianyuanTemple brought me back to college where I used to go on a picnic under cherry blossom trees. 🌸🐝 . #bee #cherryblossom #cheeryblossoms #fullbloom #cherryblossomfestival #cherryblossomtree #cherryblossomseason #flowers #temple #spring #vacation #bluesky #trees #sakura #TianYuanGong #WujiTianYuanGong #WujiTianYuanTemple #springfestival #sakuraviewing #danshui #tamsui #taiwan #台灣 #淡水 #無極天元宮 #天元宮櫻花 #櫻花 #吉野櫻 #櫻花季
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🎀桜🌸🎀 こんばんは🙋♀️💕🌸 可愛いピンク❤️ 撮影地：天元宮📷🌸🌸 Good evening 🌇 Cherryblossom #台灣#花#桜#風景#写真好きな人と繋がりたい#写真撮ってる人と繋がりたい#カメラ女子#旅行#vscocam#vscotaiwan#taipeitravel#eventtaiwan#flowers#flowerstalking#tv_flowers#bns_lite#loves_garden#loves_united_flora#ponyfony_flowers#myheartinshots#rainbow_petals#scenery#landscape#tv_landscapes#loves_united_asia#travel#ig_great_pics#world_great#photooftheday#photography
▍桃園-恩愛農場(櫻花木道)
會讓你少女心大爆發的恩愛農場，盛開時真的一定要去，因為一整片山都是粉紅色的櫻花，但也建議一早出發才不會塞在車陣裡。
▍新竹-新竹公園
占地廣大的新竹公園，裡面有不少日式傳統建築是不少遊客必去的新景點，每當櫻花盛開時就像日本公園一樣美麗，根本不用坐飛機衝去日本。
(中時電子報)