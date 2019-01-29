粉紅櫻花炸滿天！北部賞櫻景點在這裡

（圖／[email protected]、maggie_huang1001）

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中時電子報
Mina Wu

受到氣溫的影響，全台各地的櫻花都會隨著氣溫的變化而影響開花的時間，但已經有不少「粉紅櫻花」已經陸續炸開，小編也首先整理了「北部」的櫻花景點準備攻占你的IG、FB，若你還不知道過年走春要去哪賞櫻，那就要好好抄筆記！

▍台北市

●一江公園

位於台北市中山區的一江公園，雖然占地不算太大，但在盛開時依然有不少的民眾前往賞櫻，附近的居民更能隨時在櫻花樹下野餐XD

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春の光を浴びた桜🌸輝いてるね! #桜 #春 #春の光

カルマ（@karmalex.lai）分享的貼文 於 張貼

●陽明山平菁街

只要時間一到，一整條平菁街都是滿滿的桃紅色吉野櫻，每年也擠滿了大批遊客前往拍照打卡，若想賞櫻的民眾建議搭乘大眾交通運輸工具，或是一早上山才能避開可怕的塞車潮喔！

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Cherry blossoms #台北ig徵圖大賞 #taipeitravel

pinkman（@pinkman2018）分享的貼文 於 張貼

●陽明山東方寺

有別於平菁街的人潮壅擠，這裡算是不少遊客的秘密景點，也是完全市淨化心靈的好地方，不但可以一次欣賞寺廟與櫻花相互輝映的美景，還有機會與盛開的紫藤花拍一張喔！

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Cherry Blossoms #canon50d #cherryblossom #sakura

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賞櫻盛地-東方寺⛩ 東方寺櫻花綻放滿開💯 粉紅櫻花浪漫季節🌸

Maggie Chen（@maggie5707016565）分享的貼文 於 張貼

▍新北市

●北投櫻花隧道

這段路短短的200公尺內就種植將近1000棵櫻花樹，盛開時鋪天蓋地的粉櫻充滿視線，美到一個不行。

●北投復興三路(夜櫻)

晚上還有夜間賞櫻的活動，大家千萬別錯過！

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是夜櫻呢 好特別✨✨✨

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●烏來

每到假日就擠滿人的烏來老街，過年更是擠滿人潮，因為來到這裡不但可以吸收芬多精，也能看到滿滿的櫻花喔！

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#烏來 #櫻花 #烏來櫻花

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#烏來櫻花 開囉!

雲仙樂園 空中纜車（@yun_hsien_38071503）分享的貼文 於 張貼

●天元宮

天元宮的櫻花就不用我多說，因整座山坡種滿了櫻花，盛開時與傳統的宮廟建築形成強烈的對比，也是不少外國觀光客必來的景點之一。

▍桃園-恩愛農場(櫻花木道)

會讓你少女心大爆發的恩愛農場，盛開時真的一定要去，因為一整片山都是粉紅色的櫻花，但也建議一早出發才不會塞在車陣裡。

▍新竹-新竹公園

占地廣大的新竹公園，裡面有不少日式傳統建築是不少遊客必去的新景點，每當櫻花盛開時就像日本公園一樣美麗，根本不用坐飛機衝去日本。

(中時電子報)

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#2016#台灣#新竹公園 #河津櫻#櫻花#櫻花樹下野餐#🌸🌸🌸🌸

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上班兼賞花 #河津桜 #新竹公園 #sakura #bloom #pink #spring #hsinchu #taiwan

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