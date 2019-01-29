竹市香山海水川溪遭汙染案 民進黨團要求嚴懲

2019年01月29日 16:06 中時 陳育賢

民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會，針對海水川溪汙染案，要求嚴懲業者，同時由市府代位求償。（陳育賢攝）

新竹市香山區海水川溪遭汙染案，環保局已督促業者同時協助完成周遭汙染環境清除。（陳育賢攝）

新竹市香山區海水川溪遭鑫磊水泥公司汙染案，環保局已完成周遭環境清除，經再次檢驗已無汙染狀況，不過，早先採樣送驗的報告29日出爐，確定含有有害物質「酚類」，環保局已對鑫磊開罰250萬元，全案除由新竹檢方偵辦中，民進黨市議會黨團今天也要求嚴懲業者，並要求市府代位求償。

此案發生在去年12月16日，有民眾發現香山海水川溪溪水被染紅、發出惡臭，溪中魚群大量翻肚死亡，環保局調查發現是上游的水泥製品公司鑫磊的桶槽破損，外洩的液體造成溪水汙染，除第1時間採樣送驗外，也依水汙法等規定罰處250萬元，而新竹地檢署檢察官亦立即展開偵辦。

當時採樣的送驗報告今天出爐，其外洩的液體確定為有害物質「酚類」，另，部分地區的水體採樣，其氫離子濃度與化學需氧量也超過放流水標準。

民進黨新竹市議會黨團黨籍議員劉康彥、陳建名、李妍慧、施乃如、鄭美娟、曾資程以及事件發生時還沒有卸任且全程監督汙染排除的前議員林盈徹今天共同召開記者會，劉康彥表示，民進黨團提出3點訴求，包括要求市府要「嚴懲違法業者」、「落實代位求償」、「建立預防機制」。

劉康彥表示，鑫磊在未登記的廠區設立儲存槽並進行生產作業，先有規避檢查的意圖，又因管理不當造成桶槽破裂，導致海水川溪受到汙染，耗費大量社會成本復原，呼籲檢方應以最嚴格的刑法第190-1條起訴，嚴懲違法業者。

另，由於海水川溪兩側有零星農地與菜園，若小農對於農作物、農地是否遭受汙染有所疑慮，市府應設立專責窗口，提供民眾進行諮詢，必要時協助民眾展開代位求償。

此外，環境禁不起再次的汙染傷害，要求市府全面掌握全市水泥產業相關業者，對其廠區進行總體檢，查看是否有造成水汙染之虞，若有相關情事，應即刻開罰並要求限期改正。而新竹市普遍存在工廠、農地混雜的區域，市府應正視灌排分離如何落實的問題。

環保局長副局長洪明仕則表示，針對此件汙染案件，環保局在事發後第1時間即控制汙染源，並立即督促、協助業者以11天時間完全清理回收汙染物，包括出動90輛次怪手、65輛次載運汙泥的車輛、45台抽水車，將長達3公里長的汙染溪水與溪底泥清除乾淨。其中，共清除了80公斤的死魚、40噸水體、4000立方公尺汙泥。

環保局在清除汙染物後曾2度檢測，確定有害物質都已不再存在，且外洩的有害物質是揮發性有機物，人體只要不要直接接觸，有害物質會隨時間自行消失，民眾不用過於擔心，不過，若有農民仍有疑慮，可向市府農業單位提出，而市府目前尚未接獲相關通報。

(中時 )